Steiner: "Haas, F1'in kendisi için önemini gördü"

Amerikalı takımın geleceği belirsizdi, çünkü takımın sahibi Gene Haas yılın başında yaptığı açıklamada sadece rekabetçi olma şansları varsa F1'de devam etmek istediğini söyledi.

Eğer performans düşüşü devam ederse, 2020 sonrasında Formula 1'de devam etmelerinin bir anlamı olmadığını belirtmişti.

Geleceğe dair düşünceleri sorulan Haas, “Biraz bu sezonun nasıl başladığını görmek için beklemedeyim. Eğer kötü bir yıl daha olursa, o zaman burada kalmamız mantıklı olmayacak." demişti.

Ancak Haas, 2020 sezonuna kötü bir başlangıç yapmasına rağmen geçen hafta, önümüzdeki beş yıl boyunca sporda kalmalarını sağlayacak yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı.

Steiner, F1'in Haas gibi bağımsız bir takım için pahalı olduğunu kabul etse de, bütçe sınırı ve daha adil gelir dağılımının F1'de kalmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Steiner, "Sanırım Gene duruma baktı ve Formula 1, Haas Automation markasını dünyaya tanıtmak için hâlâ çok iyi bir araç. Bu, işe yarıyor çünkü aksi takdirde bunu yapmazdı. Ayrıca sporu da seviyor."

“Büyük bir mali taahhüt olduğu doğru, fakat yeni kurallarla birlikte mücadele daha eşit hale gelecek ve ticari yön, küçük takımlar için daha iyi olacak. Tüm bunlarla birlikte de devam etmeye karar verdi."

"Benim için bu, şu anda rekabetçi olmasak da çalışan bir Formula 1 ekibimiz olduğu anlamına geliyor ve bu, benden çok takım sayesinde olan bir şey. Ama ben de takımın bir parçasıyım. Hepimiz birlikte çalışıyoruz ve sonuç olarak, Gene takıma inanıyor. Anlaşmalar imzalandığına göre herkesin ilerlemekten memnuniyet duyduğu açık." dedi.

Steiner, Formula 1'de finansal anlamda yapılan değişikliklerin hemen küçük takımlara yardımcı olmasını beklemiyor, ancak uzun vadede iyi fırsatlar ortaya çıkacağını düşünüyor.

"Bütçe sınırı gridi yakınlaştırmalı, mücadeleyi daha dengeli yapmalı. Belki de ilk yılda olmayacak, ama orta vadede olacağı kesin. Ödemelerin daha eşit hale getirilmesi, küçük takımların biraz daha fazla gelir elde edeceği anlamına gelecek."

“Bu küçük takımlar için asla yeterli değil, ama grubu birbirine yakınlaştırıyor ve sporun amacı bu olmalı. Bu sayede herkes herhangi bir zamanda kazanabilir. Bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak, ancak Formula 1 için doğru yönde atılmış büyük bir adım."

"Zaman değişiyor ve Liberty'nin bu zamanlara uyum sağlama ve gerektiğinde değişiklik yapma konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Birkaç yıl önce yapılmalıydı, ama hiç olmamasından daha iyidir."

Haas şimdi bu yılın ötesinde F1'e bağlı olmasına rağmen, 2020 aracına güncelleme getirmeme kararını sürdürecek.

Takım, bütçesinden emin oluncaya kadar herhangi bir güncelleme yapmama kararı almıştı ve bu planda bir değişiklik yok.

Steiner, "Planımız bu. Bu aracı, yani VF-20'yi anlamalı ve bunun üzerine eklemeliyiz. Daha iyi bir 2021 için bu yıl karşılaştığımız sorunları çözmeye çalışmalıyız." dedi.