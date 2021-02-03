Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı

Haas F1 ekibi, 2016 yılında Formula 1'de pek de görülmeyen bir projeyle spora adım attı ve başta Ferrari olmak üzere çeşitli markaların desteğini aldı.

Ancak projenin başlangıcı 2000'lerin sonuna yani BMW, Toyota ve Honda'nın F1'den çekildiği döneme dayanıyordu.

Steiner şöyle anlattı: "Bu fikir, F1'in BMW, Toyota ve Honda gibi üreticileri kaybettiği bir zamanda çok garip bir şekilde ortaya çıktı ve o dönem spora katılmak isteyenler arasında evimden 15 km uzaklıkta bulunan USF1 de vardı. Beni takım patronu Ken Anderson ile tanıştırdılar, çünkü onun için bazı işler yapmak için şirketime ihtiyacı vardı."

"Bernie Ecclestone beni düzenli olarak aradı ve neler olduğunu sordu, çünkü her şey net değildi. Bir gün, bu dünyayı bildiğim için F1'e girebilmek adına ne yapmam gerektiğini soran ana yatırımcı Chad Hurley'den bir telefon aldım. Tek çözüm Dallara'nın Campos için inşa ettiği araçları satın almaktı, ancak şampiyonaya girmek için yeterli zaman yoktu. Birkaç gün sonra bana konuyu görüşmem için Bay Dallara ile temasa geçmemi söyledi."

"Bir öğleden sonra biraz boş zamanım vardı ve Stefano Domenicali'yi görmeye gittim, ona F1 ortamının o yıllarda nasıl olduğunu sormak ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyordum. Stefano, Hurley ile devam etmememi tavsiye etti çünkü bunun sağlam temelli bir proje olmadığını anlamıştı. Ancak bir F1 takımı kurma fikri zaten kafamdaydı, bu yüzden bir süre düşündüm."

"O aylarda potansiyel müşteri takımları için üçüncü bir F1 takımından bahsediliyordu, bu yüzden bir süre sonra Domenicali'yi arayıp bu araca sahip olacak şekilde ayarlanmış bir proje sundum. Bana, 'Yarışlara ciddi şekilde yatırım yapmaya istekli birini bul ve sonra neler olacağını görelim' dedi. O sırada NASCAR'da yer alan Gene Haas'ı tanıyan birini bulana kadar yarış dünyasındaki pek çok insanla iletişime geçtim."

"Tanıştık ve bunun hakkında konuşmaya başladık, önce uzaktan ve sonra ayrıntılı olarak tartıştık. Müzakereler bir yıl kadar sürdü ve sonunda Gene katılmaya ikna oldu ve ona bir lisans almamı istedi. Başlangıçta işler her zaman zor olur, ama projeyi finanse edecek birini bulduğunuzda, o zaman sadece bunu gerçekleştirmek adına proje üzerinde çalışmalı, iyi bir iş çıkarmalı ve sahip olduğunuz bilgileri kullanmalısınız."

Röportaj: Giacomo Rauli