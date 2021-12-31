Steiner: "Haas ekibi, zorlu 2021 sezonundan asla vazgeçmedi"

Haas, felaket bir 2020 sezonunun ardından, 2021 için aracını geliştirmemeye ve bunun yerine 2022'nin yeni kuralları üzerinde çalışmaya karar verdi.

Bu yüzden de Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylakla yarışan Haas için, gridin en gerisinde yer aldıkları için zorlu bir yıl oldu.

Bu durum Schumacher ve Mazepin'e önemli bir baskı olmadan gelişmek için rahat bir alan sağlasa da, zorlu 22 yarışlık sezonunu neredeyse hiçbir ödül olmadan çok fazla çalışan ekip için son derece zorlaştırdı.

Haas takımı, zorlu program nedeniyle çalışanları şimdiden işten ayrılan birkaç takımdan biri. Haas destekçisi Dmitry Mazepin, bu durum karşısında, çalışanları motive etmek için bir bonus teşvik planı öne sürdü.

Takım patronu Steiner, takımın şimdiye kadarki en zorlu yılına rağmen ekibinin asla pes etmemesinden ve araçtan maksimumu çıkarmak için çalışmaya devam etmesinden etkilendiğini söyledi.

Steiner, "Takımdakilerin çalışmaya devam etmelerinden oldukça etkilendim."

"Sonuçlara bakın, asla pes etmediler, nerede olacağımızı biliyorduk ama her zaman savaşmaya devam ettik. Onda bir saniye geride olsak bile bunu yarıya indirmeye çalıştık ve bu da onlar sayesinde oldu."

"Gerçekten savaşmaya devam ettiler çünkü ekibin başından beri burada olan insanların yaklaşık %60'ı bizimle, bu yüzden yapabileceğimizi biliyorlar. Herkes geri dönmek ve tekrar orta grupta puanlar almak istiyor."

"Kolay olduğunu söyleyemem ama çevremde, yakınımda, ne yaptığımızı bilen, her zaman işin içinde olan insanlar var ve herkes, kendileri için çalışan ekibin devam etmesi için gerekeni yapıyor. Yapmanız gereken bu." dedi.

Haas F1 team members on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, 2021'in Haas için ne kadar zorlu geçtiğini yumuşatmaya gerek olmadığını ve ekibin, 2022'ye devam etmek için doğru yaklaşımda bulunduğunu söyledi.

"Her hafta sonu çıkıp onlara her şeyin ne kadar harika olacağını söylemenin bir anlamı yok çünkü bir süre sonra size inanmıyorlar, onlar akıllı insanlar. Sadece arka planda ne yaptığınızı görmeleri gerekiyor."

"Biz hiç vazgeçmedik, takımdaki kimse hiç vazgeçmedi. En önemlisi ve takımı devam ettiren şey bu. Ben devam ettirmek zorunda değilim. İnsanlar, bu yaklaşımla devam ediyor."