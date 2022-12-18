Steiner: "Haas, bütçe sınırı gelmeden hayatta kalamazdı"
Guenther Steiner, eğer Formula 1'e bütçe sınırı getirilmeseydi Haas'ın bugün F1'de olmayacağını doğruladı.
Formula 1, 2021 yılı itibariyle yeni finansal düzenlemelere geçiş yaptı ve her takımın sezon başına harcayabileceği para miktarına kısıtlama getirdi.
Bütçe sınırı adı verilen bu miktar, ilk yıl için 145 milyon dolar, ikinci yıl için 140 milyon dolar ve ardından 135 milyon dolara düşüyor.
Bu durum büyük ve küçük takımlar arasındaki farkın kapanmasını sağlıyor çünkü normalde büyük takımlar 450-500 milyon dolar harcarken, küçük takımlar 100-120 milyon dolar civarı bir bütçeye sahip oluyordu.
Haas yeni bütçe sınırını en çok isteyen takımlardan birisiydi çünkü şu anda gridin en düşük bütçesine onlar sahip.
Konu hakkında konuşan Gunther Steiner, Amerikalı ekibin bütçe sınırı olmadan hayatta kalamayacağını kabul ediyor.
GPFans'e konuşan Steiner, bütçe sınırı olmasaydı Haas'ın batma riskiyle karşı karşıya olup olmayacağı sorulduğunda şöyle dedi: "Sadece batmakla kalmaz, artık burada olmazdık."
"Eğer sınırlamalar gelmeseydi, 2020'de başaramazdık. Belli bir sınır olmadan bu iş yürümezdi."
"Formula 1'in başına gelen en iyi şey bence bu."
"Yine de geriye dönüp bakarsak, bunu uygulamak çok fazla vaktimizi aldı. Bu uzun zaman önce önerilmişti."
"Bunu isteyen ve gerçekleşmesi için zorlayan Jean Tody ve Chase Carey'di."
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