Steiner: "Haas bu yıl geriye düştü"
Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın bu yıl performans anlamında geride kaldığını kabul ediyor.
Geçen yıl 37 puan alan ve sezonu sekizinci sırada bitiren Haas, bu yıl sadece 12 puan alabildi ve şampiyonayı son sırada götürüyor.
Takım patronu Gunther Steiner, bu yıl istedikleri adımı atamadıklarını, aksine performans olarak geriye düştüklerini söyledi.
Steiner şöyle konuştu: "Sezon başlangıcının oldukça iyi ve cesaret verici olduğunu söyleyebilirim."
"Tecrübe ihtiyacımız olduğu için Hulkenberg'i takıma getirdik fakat sezon ilerledikçe aracın gelişimiyle ilgili sorunlar yaşadık - diğerlerinin aksine, aracı geliştirmeyi başaramadık."
"Bir adım geri düştük fakat umarım gelecek yıl ileriye doğru gidebiliriz."
"Sezonun en parlak anı, Nico'nun Formula 1'in dışında geçirdiği üç yılın ardından puan kazandığı Avustralya yarışıydı."
Kışın ne yapacakları sorusuna ise Steiner, "Dinlenmeye fırsatımız olacağını sanmıyorum çünkü performansımızı arttırmak ve olmak istediğimiz pozisyonlara dönmek için çok çalışmalıyız."
"Şimdi sadece ileriye bakıyoruz."
"Yaşananları unutmuyoruz çünkü bunlardan çok şey öğrendik. Artık gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz." cevabını verdi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas VF-23
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