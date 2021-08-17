Steiner: "Haas, 2022'de orta gruba dönecek"

Haas bu yıl, Formula 1'e katıldığı 2016 yılından bu yana en kötü sezonunu geçiriyor ve şampiyonada son sırada yer alıyor.

Amerikalı ekip geçen yıl da tarihinin en kötü sonucu olan dokuzunculuğu elde etmişti ve sadece kaotik yarışlarda puan almıştı.

Takım, geçen yılki bu kötü performanstan sonra, 2022 yılındaki kural değişikliklerine odaklanarak 2021 aracını hiç geliştirmeme kararı aldı.

Takım ilk ve tek güncellemesini Imola'ya getirdi ve ardından mevcut aracın gelişimini noktalayarak tüm kaynaklarını 2022 aracına aktardı.

Takım şu anda gridin açık ara en yavaş takımı ve şampiyonayı 10. sırada götürüyor. Büyük bir sürpriz olmazsa da puan alamayacak.

Fakat takımının gelecek yılki şansını değerlendiren Steiner, bütçe sınırının Haas'a tekrar yardım edebileceğini düşünüyor.

Steiner, "Bütçe sınırının kesinlikle bununla çok fazla ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü elimizde bir bütçe sınırı olmasaydı, büyük takımlar aynı anda hem bu yılın hem de gelecek yılın aracını geliştirirdi."

"Bunun hem rüzgar tüneli hem de CF kullanımın sınırlanmasının bir kombinasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak artık daha dengeli bir mücadele var.

"2019'da araç iyi olmadığı için mevcut aracımıza herhangi bir yatırım yapmanın anlamı olmadığını bilerek bu yola çıktık. Geçen yıl gelişimi tamamen durdurduk, bu yüzden çok fazla yatırım yapmayı, ki burada sadece paradan değil, aynı zamanda insanlardan da bahsediyorum, bunu istemedik çünkü gayet iyi bir işte yapsanız bile en fazla orta grubun en gerisinde olurduk, bu yüzden tamamen gelecek yıla odaklanmaya karar verdik. Umarım bunun karşılığını alırız."

"Sezon başında pek çok departmanı fabrikaya geri döndürmemiz gerektiği için gelişim çalışmaları biraz yavaş başladı fakat şimdi iyi insanlarla beraber iyi bir tempoda çalışıyoruz. Gelecek yıl orta gruba geri dönebileceğimize eminim. Fakat ne kadar yukarıda olacağımızı göreceğiz." dedi.