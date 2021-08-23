Steiner: "Haas, 2022'de normal seviyesine dönecek"

Haas, 2016 yılında Formula 1'e katıldı ve 2018 yılında şampiyona beşincisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fakat Amerikalı takımın bu pozitif gidişatı, 2020 yılıyla birlikte tersine döndü ve bu yıl gridin açıkça en yavaş takımı konumunda yer alıyorlar.

Takım 2016'da 29 puan alırken, 2017'de 47 puan, 2018'de 93 puan, 2019'da 28 puan ve 2020 yılında 3 puan aldı.

Bu yıl ise geride kalan ilk yarının ardından Amerikalı ekip henüz puanla tanışamadı ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde puan almayacaklar.

Bunun temel sebebi, takımın mevcut araca herhangi bir güncelleme getirmemesi ve tüm odağını 2022'de yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemelere aktarmasaydı.

Takım patronu Gunther Steiner, bu yaklaşımın gelecek yıl meyve vereceğinden emin ve yeniden eski form seviyelerine dönmelerini bekliyor.

Steiner, Racefans'a şöyle dedi: "Sadece Haas'ın değil, diğer tüm takımların yeni kurallar ve yeni gelir dağılım modeli sayesinde istikrarlı bir iş modeline sahip olabileceğine inanıyorum."

"Fakat sonuçlar almak ve daha fazla para kazanmak için işinizi her halükarda iyi yapmalısınız."

"Gelecek için belli bir plana sahibiz. Önümüzdeki yıl 2016'da sahip olduğumuz seviyeye geri döneceğimize inanıyorum hatta bunun olacağına eminim."

"Takım 2016, 2017 ve 2018'de başarılı oldu. Elbette zafer mücadelesi veremedik ama elde ettiğimiz sonuçlar bizim standartlarımız göz önüne alındığında başarı olarak kabul ediliyordu. Bu seviyeye geri dönemememiz için hiçbir neden göremiyorum."

"Bu yılı bir sonraki yıl için hazırlık olarak görüyoruz ve bu nedenle mevcut aracın gelişimi üzerinde çalışmıyoruz. Bir takım, geliştirilen stratejiye göre hareket eder ve anlık kararlar almaz. Ne yaptığımızı biliyoruz ve plan geçen yıl oluşturuldu."

"Mevcut sezonu bir geçiş sezonu olarak kullanmaya, bilinçli şekilde karar verdik. Bu sayede yeni düzenlemelere hazırlanmak için koca bir yılımız oldu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, passes Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images