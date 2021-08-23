Steiner: "Haas, 2022'de Mick ya da başka bir Ferrari sürücüsüyle yarışacak"

Bu yıl Ferrari ile olan işbirliğini artıran Haas, bu kapsamda takımda yarışan sürücülerden birini Ferrari'nin seçmesine izin vermişti. İtalyan ekip de tercihini Mick Schumacher'den yana kullandı.

Fakat Haas'ın en geride olması nedeniyle Ferrari'nin gelecek sezon kendisini Alfa Romeo'ya geçirebileceği spekülasyonları var.

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, artık takımın pilot kararına kendilerinin karar vereceğini söylemiş ve Ferrari'nin karara etki edemeyeceğini eklemişti.

Bu, Schumacher'in Haas'ta kalacağının bir başka göstergesi olabilir.

Fakat Haas patronu Gunther Steiner, eğer Schumacher başka bir takıma geçerse, yerini bir başka Ferrari sürücüsü alacağını söyledi.

Steiner, Schumacher'in gelecek yıl takıma katılacağından herhangi bir şüphesi olmadığını da ekledi.

The Race'teki yazısında Steiner, “Mick'in gelecek yıl bizimle olacağına eminim."

"Mick'in Ferrari ile sözleşmesi var ve bir Ferrari pilotuyla yarışacağız. Mick olmazsa da sorun yok, birkaç iyi sürücü daha var."

"Mick'in kalması harika olur ve bunun olacağına oldukça eminim." dedi.

Fakat Steiner, son yarışlardaki hatalarından dolayı bir kez daha Schumacher'i eleştirmiş gibi görünüyor.

Steiner, "Nikita başlangıçta birkaç hata yaptı ama bunlar asla büyük hatalar değildi."

"Fakat Mick ile son yarışlarda bazı büyük hatalar oldu ve bunların sezonun başında değil de beş ya da altı yarış sonra olması bana biraz garip geliyor."