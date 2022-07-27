Steiner: "Güncellemenin ne kadar zaman kazandıracağını pist üstünde göreceğiz"

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Haas, sezon başından bu yana büyük oranda aynı aracı kullanıyor ve bu yılki ilk güncelleme paketlerini Macaristan'a getirecekler.

Bu güncelleme paketine sadece Kevin Magnussen sahip olacak ve takım, hafta sonundan epey umutlu ancak geçmişte yaşanan sorunlar göz önüne alındığında biraz da temkinli görünüyor.

Steiner şöyle konuştu: "Pek çok kişinin bildiği üzere zaten iyi bir tempoya sahip olduğumuz için yeni parçalar için biraz da beklemek istedik."

"Şimdi bir adım ileri gitmek istiyoruz. Uğursuzluk getirmek istemediğim için ayrıntılara girmek istemiyorum ama yeni parçaların nasıl bir performans getirmesi gerektiği konusunda belli bir fikrimiz var. Geriye kendilerini pist üstünde göstermelerini beklemek kalıyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Aynı anda iki araç için yeni parça hazırlamamız mümkün değildi. Kevin şampiyonada daha üstte yer aldığı için yeni güncellemelere o sahip olacak. Ne yazık ki gelişim sürecinde biraz gecikme yaşadık. İlk kez Fransa'da kullanmayı planlıyorduk ama şimdi Macaristan'a bırakmak zorunda kaldık."

"Ayrıca sezon başındaki yedek parça durumu göz önüne alındığında yedinci veya sekizinci yarışa kadar üretim programımınız gerisinde kaldık. Sonuç olarak şu anda her iki araç için de yeteri kadar parçamız yok. Hâlâ yedek parça konusunda zorlanıyoruz. Umarım bu sorunu Macaristan'da çözmüş oluruz."

"Hem takım hem de tedarikçilerimiz yeni parçalar hazırlamak için çok çalıştı. Bu yüzden Macaristan'da en az bir araçta güncelleme olacağı için çok mutluyum. Yaz arasından önce biraz veri toplamak istiyoruz. Her şey yolunda giderse yaz arasından sonra iki araçta da olacak."

Steiner, takımın Paul Ricard performansını da şu sözlerle yorumladı: "Artık çok çalışırsak ve doğru noktayı bulursak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bence Fransa'da iyi bir iş çıkardık."

"Kevin yeni bir güç ünitesine geçmesi nedeniyle ceza aldı ve geriye düştü ancak sıralama turlarında neler yapabileceğimizi gösterdi."

"Aynısı Mick için de söylenebilir ancak ne yazık ki olmamız gereken yerden biraz uzakta kaldı. Bu yüzden gerilerden başladık ve ilk turlarda çok sayıda sıra kazandık."

"Puan kazanmak adına en doğru stratejiyi seçtiğimizi düşünüyorum fakat güvenlik aracı her iki sürücümüz için de en uygun olmayan anda piste girdi. Bu yüzden geriye düştük. Fakat takım, doğru ayarları bulursak orta grubun önünde savaşabileceğimizi görüyor."