Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

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Çoğu takım Barselona için yeni parçalar getirirken Haas, Temmuz sonundaki Fransa GP'yi beklemeye ve daha büyük bir paket getirmeye karar verdi.

Diğer orta grup takımları, İspanya ve sonrasında performans açısından ilerleme kaydedecek gibi dursa da Steiner, takımın birkaç yarış daha bekleme stratejisinden kaynaklanan herhangi bir "sıkıntı" yaşamasını beklemediğini söyledi.

Steiner, Haas'ın Fransa için "önemli" bir paketi olduğunu ve VF-22'nin büyük bir kısmını etkileyeceğini söyledi.

Takım patronu, "Diğer insanların nasıl güncellemeler getirdiği hakkında hiçbir fikrim yok."

"Bunu bilseydim zeki olurdum!"

"Bir plan yaptık ve neden bunu yaptığımızı biliyoruz. Bu yüzden planımıza uyuyoruz ve diğer insanların ne yaptığına tepki vermiyoruz."

"Bu her şeyi kapsıyor, güncellemeyi getirdiğimizde göreceksiniz. Güzel bir güncelleme paketi yapacağız."

"Her yerde güncelleme olacağını söyleyemem, abartmış olurum ama oldukça büyük olacak. Sadece kanadı açmak veya o tür bir şey yapmayacağız. Önemli değişiklikler olacak." dedi.

Steiner, Haas'ın önümüzdeki yarışlarda potansiyel olarak dezavantajlı durumda olması hakkında ise, takımın mevcut paketten hâlâ performans çıkarabileceğini söyledi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bütün takımlar, aracı öğrendikçe ilerleme kaydediyorlar ve Steiner, ayarların yeni parça getirmek kadar önemli olduğunu söyledi.

"Bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Aksi takdirde daha erken getirirdik. Dediğim gibi, bu bilinçli alınan bir karar. Bu yüzden elimizdekinden yeteri kadar şey alabileceğimizi düşünüyorum."

"Tekrar söylüyorum, diğerlerinin ne getirdiğini bilmiyorum. Büyük güncellemeler geldiğine dair büyük açıklamalar var ama ne kadar iyi olduklarını bilmiyorum."

"Bu sadece güncelleme getirmek değil, ayrıca aracı anlamakla da ilgili çünkü böylece ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle bu yıl, dalgalanma varken bir şey söylemek çok zor çünkü dalgalanma yaşarsanız çok yavaş oluyorsunuz."

"Daha sonra bunu çözerseniz, gerçekten hızlı olursunuz. Fakat bu, güncelleme anlamına gelmiyor. Belki de sadece dalgalanma sorununu çözmek için ayar değiştirilmiştir."

Steiner ayrıca, büyük takımların bütçe sınırında kalmak için ne kadar harcayacakları konusunda idareli olmaları gerekirken, Haas için durumun ne kadar harcama yapmak zorunda olduklarıyla alakalı olduğunu söyledi: "Sorun bütçe! Bütçe sınırı değil, bütçe."