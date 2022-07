Steiner: "Güncelleme konusundaki yaklaşımımıza güveniyoruz"

Haas, son iki senedir 2022 yılına odaklanıyordu ve bu yıl orta grubun ortasına dönerek, bunun meyvelerini almış oldular.

Hem Silverstone hem de Red Bull Ring'de orta grubun en hızlı takımlarından birisi olan Haas'ta yüzler gülüyor çünkü şampiyonada yedinci sıraya kadar çıkmış durumdalar.

Haas patronu Gunther Steiner, çifte puanla tamamladıkları Red Bull Ring yarışı hakkında şöyle dedi: "Elde ettiğimiz sonuç tüm takımı çok mutlu etti."

"İyi durumda olduğumuzu biliyorduk fakat bu kadar yüksek pozisyonlarda yer alabileceğimizi düşünmüyorduk. Silverstone'da her iki sürücümüzün de puan alması, Avusturya'da Kevin'ın puan alıp, ertesi gün her iki araçla da ilk ona girmek, bizim için harika. Tüm bunlar gerçekten beklenmedik sonuçlar."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, chats with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images