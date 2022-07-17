Steiner: "Güncelleme konusundaki yaklaşımımıza güveniyoruz"
Haas takım patronu Gunther Steiner, güncellemeler konusunda diğer takımlardan farklı bir yaklaşım tercih ettiklerini ve buna da güvendiklerini dile getirdi.
Haas, son iki senedir 2022 yılına odaklanıyordu ve bu yıl orta grubun ortasına dönerek, bunun meyvelerini almış oldular.
Hem Silverstone hem de Red Bull Ring'de orta grubun en hızlı takımlarından birisi olan Haas'ta yüzler gülüyor çünkü şampiyonada yedinci sıraya kadar çıkmış durumdalar.
Haas patronu Gunther Steiner, çifte puanla tamamladıkları Red Bull Ring yarışı hakkında şöyle dedi: "Elde ettiğimiz sonuç tüm takımı çok mutlu etti."
"İyi durumda olduğumuzu biliyorduk fakat bu kadar yüksek pozisyonlarda yer alabileceğimizi düşünmüyorduk. Silverstone'da her iki sürücümüzün de puan alması, Avusturya'da Kevin'ın puan alıp, ertesi gün her iki araçla da ilk ona girmek, bizim için harika. Tüm bunlar gerçekten beklenmedik sonuçlar."
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, chats with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Şu ana kadar güncelleme getirmedik. Eğer getirseydik kim bilir neler olurdu! Fakat hep söyledim; Güncellemelerin önemi biraz abartılıyor çünkü her zaman istediğiniz gibi çalışmıyor."
"Yine de aracı geliştirmeye çalışıyoruz ve Macaristan için bazı güncellemeler hazırlıyoruz. Umarım bu güncellemeler beklediğimiz gibi çalışırlar."
"Biz her zaman diğerleri gibi hareket etmiyoruz, bu konuda kendi yolumuz var. Bu yüzden Barselona'ya yeni güncelleme getirmemeye karar verdik. O noktada getirmek doğru olmazdı, bu nedenle güncellemeler üzerinde çalışmaya ve bunları Macaristan'a getirmeye karar verdik."
Steiner ayrıca güç ünitesinin dayanıklılığının kendilerini endişelendirmediğini söylerken, bu yıl kaydettikleri ilerlemeden dolayı Ferrari'yi övmeyi de ihmal etmedi.
"Her zaman bu yılki motorun daha güçlü olduğunu ve bazı sorunlar olsa dahi, bunu geçen yılki motora tercih ettiğimi söyledim."
"Motor gerçekten çok güçlü ve sürücülerimizin iyi pozisyonlar için savaşmasına izin veriyor. Ayrıca Ferrari'nin dayanıklılık sorunlarını çözmek için her şeyi yapacağına eminim."
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