Steiner, güncelleme getirmemelerine rağmen nasıl bu kadar hızlı olduklarını açıkladı

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Kevin Magnussen, Barcelona'da sıralama turlarını Valtteri Bottas'ın yalnızca 0.1 saniye gerisinde sekizinci sırada tamamladı -ki Alfa Romeo'nun buraya ciddi güncellemeler getirdiğini de düşünürsek bu oldukça iyi bir sonuç.

Takım arkadaşı Mick Schumacher ise kariyerinde ilk kez Q3'e kalmayı başardı ve takım arkadaşı ile McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun gerisinde 10. oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Bottas, herhangi bir güncelleme getirmeyen Haas'ın hızından ötürü kafasının karıştığını kabul etti.

Fin pilot, "Güncellemeler olmasaydı bugün yedinci olamazdık. Kafa karıştırıcı olan tek şey, Haas'ın herhangi bir güncelleme getirmemesi ve buna rağmen halen rekabetçi olması, bunu tam olarak anlayamıyorum!" dedi.

Steiner, Motorsport.com tarafından Haas'ın hızının gizemini ortaya çıkararak Fin pilotun kafa karışıklıklarını gidermesi istendiğinde, Barcelona gibi iyi tanıdıkları bir piste güncelleme getirmeme kararını aracın temelini daha iyi anlamalarına yardımcı olması ve gelecekte getirecekleri güncellemelere daha doğru karar vermelerine izin vermesi amacıyla aldıklarını söyledi.

Haas takım patronu, "Birçok takım buraya güncelleme getirdi, biz neredeyse hiç getirmedik! Bir de güncelleme getirseydik ne olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Pole pozisyonunda olurduk!"

"Her zaman bu aracın yumuşak noktalarını bulmamız gerektiğini söyledim. Barselona'ya güncelleme getirilmesinin sebebi bu pisti iyi tanımamız, fakat ben bu pisti tanımamız sayesinde aracın temelini daha iyi anlayabileceğimizi düşündüm."

"Eğer Miami, Cidde gibi tam olarak ne yapacağınızı bilmediğiniz, çok fazla veriye sahip olmadığınız bir piste gelirseniz sadece o yarış için bir şeyler bulmaya çalışırsınız. Fakat bu pist aracın derinliklerine inmenize izin veriyor, biz de öyle yaptık."

"Eğer güncelleme getirseydik yeni aracı tam olarak anlayamayabilirdik, belki de hızlanmak yerine yavaşlardık. Dolayısıyla bu yarışı araçtan en iyi sonucu almak için kullanacağız, böylece bir sonraki yarışta bu temeli koruyabilecek ve daha iyi güncellemeler getirebileceğiz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas'ın mevcut araç üzerinde ince ayar yapmaya odaklanma kararının arkasındaki kilit faktör, takımın ilk beş yarışta zaman zaman tutarsız performanslar sergilemesiydi -örneğin Bahreyn'de beşinci olan Magnussen, Avustralya'da tüm yarış boyunca kayıptı.

Steiner, "Şahsen ben bu aracı tam olarak anlayamadığımızı düşünüyorum, nitekim yakından bakarsanız performansımız çok inişli çıkışlı, her pistte farklı performans gösteriyoruz. İşte bu yüzden sadece temeli iyi anlamamız gerekiyordu ve bence işe yaradı."

"Dediğiniz gibi, herkes güncellemeler yaptı ve buna rağmen öndeki herkese çok yaklaştık -ki Kevin DRS ile ilgili sorun yaşamasa Bottas'a çok daha yakın olurdu."

"Araçtan daha fazlasını alabileceğimizi biliyorduk, umarım sonraki yarışlarda da bu seviyede kalabilecek kadar şey öğrenmişizdir. Her zaman böyle olmayacak, ama en azından güncelleme olmadan yükselmeyi başardık." dedi.