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Steiner: "Güncel pakette neyin işe yaramadığını öğreniyoruz"

Haas Formula 1 patronu Guenther Steiner, takımın VF-23 için yaptığı son güncelleme paketinden 'neyin işe yaramadığını' öğrendiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Takım, ilk kez geçen ayki ABD GP'sinde görülen yükseltmelerle farklı bir yöne gitti ve o zamandan beri performansında artış göründü.

Ancak pilotlar hâlâ lastik bozulması konusunda sorun yaşıyor, bu da onları sıralamada geriye düşürüyor. 

Steiner ana sorunun aşırı kayma nedeniyle lastik yüzeyinin aşırı ısınması olduğunu belirtti ve 2024 için bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Steiner, "Neyin işe yaramadığını öğreniyoruz, ancak bunu düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Umarım rüzgar tünelinde doğru yönde ilerliyoruzdur. Gelecek yıl için bunu iyileştireceğiz, jantların soğutulması ve tüm bu şeyler hakkında bilgi edineceğiz."

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"Artık karkas sıcaklığıyla ilgili büyük bir sorunumuz yok, sadece kayma ve yüzeyin aşırı ısınması söz konusu."

"Yavaş yavaş öğreniyoruz ancak öğrenmeye devam edemeyiz, artık sonuçlara ihtiyacımız var. Ama en azından bir şeyler yapıyoruz." dedi.

Steiner, güncelleme paketinin tanıtılmasından bu yana takımın üçüncü yarışı olan Brezilya GP'sinde lastik sorununun hâlâ çok belirgin olduğunu açıkça belirtti.

Starttaki kazada meydana gelen hasarın onarımının kırmızı bayrak döneminde tamamlanmasının ardından Nico Hulkenberg yarışı 12. sırada tamamladı.

Steiner, "Nico çok mücadele etti."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

"Her şey lastik yönetimiyle ilgili. Bu yarış değil, yönetim. Sadece arka lastikler değil, tüm lastikler... Onları hayatta tutamıyoruz."

"Ama Mercedes'e bakın. Bazı araçların iyi, bazılarının kötü olmasının sebebi ne? Aston iyiydi ama Ferrari de bozulma yaşıyordu." dedi.

Hulkenberg Interlagos yarışının tamamen lastiklerle ilgili olduğunu doğruladı.

Alman pilot, "Sürekli olarak gerideydik, gerçekten de lastikleri çok fazla yönetmek zorunda kaldık."

"Eğer zorlarsak, lastiklere gerçekten zarar veriyoruz. Bana göre bu, bize gerçekten zarar veren eski pürüzlü asfaltın bir fonksiyonu." dedi.

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