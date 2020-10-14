Steiner: "Grosjean'ın puan alması, 2021 kararını etkilemeyecek"

Steiner, 2021 pilot kadrosu görüşmelerini takımın sahibi Gene Haas ile sürdürüyor ve takımın listesi oldukça kalabalık.

Genel beklenti, Haas'ın mevcut pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'dan en azından birisi ile yollarını ayıracağı yönünde ve ayrılacak ismin Grosjean olması bekleniyor.

Steiner, Grosjean'ın aldığı puanların ardından bunun kararda etkili olmayacağını söyledi.

Steiner, "Bu sonuç kararı etkilemeyecek. Bu konuda duygusal olamayız. Yani her yarışa gidip bir öyle bir böyle karar veremeyiz."

"Her zaman söylediğim gibi, kısa vadeli değil uzun vadeli bir karar vereceğiz. Tuzağa düşmek istemiyorum."

"Bu konuda netim. Her zaman söylediğim gibi, takımın nasıl performans göstereceğini, takımın nasıl en iyi performansı gösterebileceğini değerlendiriyoruz. Gelecek 3-4 sene için karar vermek istiyoruz." dedi.

Haas takımı için Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Nikita Mazepin ve Mick Schumacher gibi pilotların isimleri anılıyor.

Ancak Steiner, bir süre daha bu konuda hareket olmasını beklemediklerini söyledi. Portekiz GP'den önce bir karar verip vermeyecekleri sorulduğunda Steiner, "Bu konuda iddiaya mı girmek istiyorsunuz? Bu kanunlara aykırı, biliyorsunuz değil mi? Buna cevap veremem. Oranlar oldukça düşük." şeklinde cevap verdi.

Grosjean'ın Nürburgring'de aldığı iki puanla, Haas arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

Steiner, "Alfa Romeo'ya bir puan daha yaklaştık ancak bu daha çok sizin içindi beyler. Herkes için bu iyi bir his. Herkes bu sayede motive kalıyor. Tüm hafta sonu boyunca iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum."

"Harika hissettiriyor. Bunun çok önemli olduğunu kabul etmeliyim. Sadece şampiyonadaki pozisyonumuz açısından değil, çalışanların morali için de önemli. Sürekli çalışıyorlar ve hafta sonundan biraz da olsun mutluluk çıkarmaya çalışıyorlar. Sonunda biraz mutluluk bulduk." dedi.