Steiner, Grosjean ve Magnussen'i göndermeye çok yaklaşmış

Haas'ta Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, zaten Amerikalı ekip için zor geçen sezonda bazı temaslar yaşadılar.

İkili arasındaki gerilim Silverstone'da tavan yaparken, henüz yarışın ilk turunda yaşanan bu temas takım patronu Steiner'i de sinirlendirdi.

Steiner, İspanya'dan sonra bir kez daha temas yaşamalarından sonra ikiliyle yollarını ayırmaya çok yaklaştığını ancak sonunda hatanın pilotlarında olmadığını söyledi.

"Oldukça yaklaşmıştım. Bildiğiniz gibi ben, sağı solu belli olmayan bir adamım! Benim için garipti. Toplantıya hazır olduğumu düşünmüştüm, ama ikisini de gördüğümde kendimi kaybettim. Bir şeyler olmaya yakındı."

"Elbette hayal kırıklığı yaşıyordum, çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sonuçta çok zor zamanlar geçiriyorduk... Ama şimdi tekrar düşündüğümde sorunu yaran kendimizdik."

"Sürücülerimiz için mazeret aramıyorum, ama çok fazla baskı vardı. Silverstone'dan sonra ne yapmaları gerektiğine dair net talimatlar vermemi istediler. Bu sayede durumu kontrol altına aldık."

"Yine de bilirsiniz, hiçbir sürücü o araçta fark yaratamazdı."

Steiner, 2020 yılında yeniden orta grubun önüne dönebileceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.

"2018'de bunu yaptık. Neden şimdi mümkün olduğunu düşünmeyeyim?"

"Tamam, 2017'de vasattık, ama 2018'de aynı kurallarla daha iyi hale geldik. Umarım şimdi de aynısını yapabiliriz."