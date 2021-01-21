Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Romain Grosjean’ın Formula 1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmediğini düşünen Günther Steiner, Grosjean’ın iyi bir gününde “griddeki en iyilerden biri” olduğunu söyledi.

Haas Ekim ayında 2021 sezonu için Grosjean’la devam etmeyeceğini duyurduğunda Fransız pilotun Amerikan takımla 5 yıllık birlikteliğinin sona ereceği açıklanmış oldu.

Grosjean Bahreyn Grand Prix’sinde Haas’la son yarışına çıkarken, yarışın ilk turunda alevli bir kazadan kıl payı kurtulmuş ve ellerindeki yanıklar sebebiyle sezonun son 2 yarışına çıkamamıştı.

Grosjean gelecekte IndyCar, Formula E veya WEC’le yarışmaya dönmekle ilgilendiğini, fakat serideki son sürüşü için özel bir F1 testi de yapmak istediğini söyledi.

Her ne kadar taraftarlar arasında pist üstündeki kazaları ve hatalarıyla akla gelse de Grosjean, F1 kariyerini tamamladığında 10 podyum görmüş ve Haas’ın en iyi sonucunu almış bir pilottu.

Motorsport.com tarafından Grosjean’ın bazı zamanlar yeterince takdir edilmediğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Haas takım patronu Steiner, “Evet. Kesinlikle çok hızlıydı.”

“İyi bir günde Romain, griddeki en iyi pilotlardandı.”

“Fakat bazen çok zorluyordu ve işte o zaman o hataları görüyordunuz. Sınırı aşıyordu ve beraberinde hatalar da geliyordu.” dedi.

Grosjean’ın Haas’taki 5 sezonunun 4’ünde takım arkadaşı olan Kevin Magnussen de Steiner’in sözlerine katıldı.

Motorsport.com’a konuşan Magnussen, “Bazı büyük hatalar yaptığı oldu. Örneğin 2018’de Bakü’dekinde güvenlik aracı altındayken kaza yaptı.”

“Bu da çok dikkat çekti, fakat kaza yaptığında içinde bulunduğu pozisyona baktığınızda inanılmaz olduğunu görürsünüz. Bir Haas’la 4. gibi bir şeydi! Kimse bunu konuşmuyor. Güvenlik aracı altındayken kaza yapmasaydı o yarışta inanılmaz bir sonuç alacaktı.”

“Bunlar da onun ne kadar inanılmaz bir sürücü olduğunun görülmemesine sebep oluyor. Aynı zamanda son yıllarda rekabetçi olmayan bir araçta olması da kendini göstermesini engelledi.”

“Fakat insanlar 2012-13'te yaptıklarını unutuyorlar, o yıllarda çok defa podyuma çıkmıştı. Birçok kez sadece kötü şansı yüzünden yarış kazanamadı.”

“Dünya şu anda böyle dönüyor. Takım arkadaşı ve olayların iç yüzünü bilen birisi olarak kesinlikle yeteneğinden ötürü onu takdir ediyorum.” dedi.

Grosjean 2015 yılında Lotus’tan ayrılarak F1’deki ilk sezonları için Haas’la anlaştı ve sonrasında takımın orta sıralarda düzenli bir isim olmasına katkıda bulundu.

Steiner Grosjean’ın Haas’a katılma kararı almakta ‘cesur’ olduğunu fakat takımın da ona karşı tüm sözlerini tuttuğunu söyledi.

Steiner, “Bu konuda konuştuğumuzda ona söz verdiğim kadar hazırlanmış bir durumdaydık.”

“O zamanlarda zor olan şey yeterince performans gösteremeyen birkaç tane yeni takım olmasıydı ve o da bunun olabileceğini düşünüyordu, fakat ona nasıl farklı bir şekilde çalıştığımızı gösterdim. O da buna inandı ve bence biz de yeterli performansı gösterdik.”

“Elbette 2020 ve 2019 sezonları bizim için zordu fakat bunu herhangi bir yarış takımında yaşayabilirsiniz. Bunun artık takımın yeni olmasıyla ilgisi yoktu, geçtiğimiz sene bazı şeyleri yanlış yaptık ve bu sene ise pandemiden diğer herkesten çok etkilendik.

“Bunu yapması cesurcaydı ve günün sonunda onun için işler kötü gitmedi.” dedi.

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Önceki haber

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Sonraki haber

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

"Renault, Sauber'e motor tedarik etmeyi teklfi etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Renault, Sauber'e motor tedarik etmeyi teklfi etti"

Domenicali: "Ferrari'nin dönüşü kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Ferrari'nin dönüşü kolay olmayacak"

2021 Monte Carlo Rallisi: Günün lideri Tanak oldu, Rovanpera ikinci!
WRC WRC / Etap raporu

2021 Monte Carlo Rallisi: Günün lideri Tanak oldu, Rovanpera ikinci!

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sauber, Renault söylentilerine rağmen Ferrari ile devam etmeye hazırlanıyor!

Son Haberler

Ocon: "Abiteboul'ün ayrılığı üzücü olsa da Alpine emin ellerde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Abiteboul'ün ayrılığı üzücü olsa da Alpine emin ellerde"

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"

4s
2
Formula 1

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

53 dk
3
Formula 1

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

3s
4
Formula 1

"Renault, Sauber'e motor tedarik etmeyi teklfi etti"

9s
5
Formula 1

Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

1s

Son Haberler

Ocon: "Abiteboul'ün ayrılığı üzücü olsa da Alpine emin ellerde"

Ocon: "Abiteboul'ün ayrılığı üzücü olsa da Alpine emin ellerde"

Formula 1
13dk
Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Formula 1
53dk
Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

Formula 1
1s
IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Formula 1
2s
Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

Formula 1
3s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
21s

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
22s

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.