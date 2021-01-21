Steiner: "Grosjean F1 kariyeri boyunca hak ettiği itibarı görmedi"

Haas Ekim ayında 2021 sezonu için Grosjean’la devam etmeyeceğini duyurduğunda Fransız pilotun Amerikan takımla 5 yıllık birlikteliğinin sona ereceği açıklanmış oldu.

Grosjean Bahreyn Grand Prix’sinde Haas’la son yarışına çıkarken, yarışın ilk turunda alevli bir kazadan kıl payı kurtulmuş ve ellerindeki yanıklar sebebiyle sezonun son 2 yarışına çıkamamıştı.

Grosjean gelecekte IndyCar, Formula E veya WEC’le yarışmaya dönmekle ilgilendiğini, fakat serideki son sürüşü için özel bir F1 testi de yapmak istediğini söyledi.

Her ne kadar taraftarlar arasında pist üstündeki kazaları ve hatalarıyla akla gelse de Grosjean, F1 kariyerini tamamladığında 10 podyum görmüş ve Haas’ın en iyi sonucunu almış bir pilottu.

Motorsport.com tarafından Grosjean’ın bazı zamanlar yeterince takdir edilmediğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Haas takım patronu Steiner, “Evet. Kesinlikle çok hızlıydı.”

“İyi bir günde Romain, griddeki en iyi pilotlardandı.”

“Fakat bazen çok zorluyordu ve işte o zaman o hataları görüyordunuz. Sınırı aşıyordu ve beraberinde hatalar da geliyordu.” dedi.

Grosjean’ın Haas’taki 5 sezonunun 4’ünde takım arkadaşı olan Kevin Magnussen de Steiner’in sözlerine katıldı.

Motorsport.com’a konuşan Magnussen, “Bazı büyük hatalar yaptığı oldu. Örneğin 2018’de Bakü’dekinde güvenlik aracı altındayken kaza yaptı.”

“Bu da çok dikkat çekti, fakat kaza yaptığında içinde bulunduğu pozisyona baktığınızda inanılmaz olduğunu görürsünüz. Bir Haas’la 4. gibi bir şeydi! Kimse bunu konuşmuyor. Güvenlik aracı altındayken kaza yapmasaydı o yarışta inanılmaz bir sonuç alacaktı.”

“Bunlar da onun ne kadar inanılmaz bir sürücü olduğunun görülmemesine sebep oluyor. Aynı zamanda son yıllarda rekabetçi olmayan bir araçta olması da kendini göstermesini engelledi.”

“Fakat insanlar 2012-13'te yaptıklarını unutuyorlar, o yıllarda çok defa podyuma çıkmıştı. Birçok kez sadece kötü şansı yüzünden yarış kazanamadı.”

“Dünya şu anda böyle dönüyor. Takım arkadaşı ve olayların iç yüzünü bilen birisi olarak kesinlikle yeteneğinden ötürü onu takdir ediyorum.” dedi.

Grosjean 2015 yılında Lotus’tan ayrılarak F1’deki ilk sezonları için Haas’la anlaştı ve sonrasında takımın orta sıralarda düzenli bir isim olmasına katkıda bulundu.

Steiner Grosjean’ın Haas’a katılma kararı almakta ‘cesur’ olduğunu fakat takımın da ona karşı tüm sözlerini tuttuğunu söyledi.

Steiner, “Bu konuda konuştuğumuzda ona söz verdiğim kadar hazırlanmış bir durumdaydık.”

“O zamanlarda zor olan şey yeterince performans gösteremeyen birkaç tane yeni takım olmasıydı ve o da bunun olabileceğini düşünüyordu, fakat ona nasıl farklı bir şekilde çalıştığımızı gösterdim. O da buna inandı ve bence biz de yeterli performansı gösterdik.”

“Elbette 2020 ve 2019 sezonları bizim için zordu fakat bunu herhangi bir yarış takımında yaşayabilirsiniz. Bunun artık takımın yeni olmasıyla ilgisi yoktu, geçtiğimiz sene bazı şeyleri yanlış yaptık ve bu sene ise pandemiden diğer herkesten çok etkilendik.

“Bunu yapması cesurcaydı ve günün sonunda onun için işler kötü gitmedi.” dedi.