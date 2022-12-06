Steiner: "Grosjean bazen çok iyi, bazense çok kötü bir pilottu"
Guenther Steiner, Romain Grosjean'ın pistteki performansının iyi ya da kötü olmasının pilotun 'gününde' olup olmamasına bağlı olduğunu söylüyor.
Grosjean, 2016'da Haas'ın Formula 1'e giriş yaptığından itibaren takım ile beş sezon geçirdi ve takım patronu Steiner ile iyi bir ilişki kurdu.
Fransız, Amerikan takımına geldiğinde 10 kez podyum elde etmiş bir pilottu. Ancak Haas'ta, podyum skorlarını devam ettiremedi. Bu takımdaki en iyi sonucu, 2018 Avusturya GP'de elde ettiği dördüncülük oldu.
Ancak bu iyi performanslarının yanı sıra, Grosjean'ın kötü performans gösterdiği zamanlar da olmuştu.
Steiner, Formula 1'in Beyond The Grid podcast'inde Grosjean'ın en iyi şekilde performans gösterip göstermediği sorusuna, "Sanırım öyle diyebiliriz."
“Hepimiz, onun iyi gününde çok iyi bir pilot olduğunu biliyoruz ancak kötü gününde de çok kötü. Bence bu onun karakteri. Bazı günler öyle bir performans gösteriyordu ki, 'Bunu nasıl yaptı?' diye düşünüyorduk."
“Bazen sıralama turlarında harika bir tur atıyordu. Mesela Bakü'de, 'Bunu nasıl yaptı?' diye düşündük, ya da Brezilya'da."
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
“Olumlu ya da olumsuz, bu Grosjean'ın karakteri." dedi.
Grosjean'ın uzun süre takım arkadaşı olan Kevin Magnussen'in 2022'de F1'e geri dönmesinin ardından akıllara, Grosjean'ın da dönüp dönmeyeceği sorusu gelmişti. Ancak Steiner, Grosjean'ın IndyCar'daki durumunun Andretti Autosport'a bağlı olduğunu açıklamıştı.
Ancak sunucu Tom Clarkson, Magnussen'in Peugeot ile yaptığı spor otomobil yarışı sözleşmesinden çıkıp Haas'a dönebileceğini belirtmesi hakkında Steiner, "Bence bu farklıydı. Romain, hayatını değiştirmek istedi. Onu yıllardır çok iyi tanıdığım için bunu biliyorum."
“Ailesini ABD'ye götürdü, hayatı için bir planı ve IndyCar için Andretti ile çok yıllık bir sözleşmesi vardı. Ama Kevin öyle değildi, onun bir planı yoktu; sadece hayattan zevk almaya çalışıyordu."
“O yüzden Romain'i böyle bir şeye ikna edemezdim, oldukça zor olurdu." dedi.
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