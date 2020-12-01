Steiner: "Grosjean, Abu Dhabi GP'de yarışmak istiyor"

Grosjean, bu hafta sonu elinin üst kısmındaki yanıklardan ötürü Sakhir GP'yi kaçıracak ve yerini Pietro Fittipaldi alacak.

Ancak Fransız sürücü, aracı kullanabilmek için gereken tıbbi onayları alacağını düşünerek Abu Dhabi GP'ye katılmak istiyor.

Ayrıca, Salı günü taburcu edilmesi planlanmasına rağmen, iyileşme süreci devam ettiği için hastanede fazladan bir gece daha kalacak.

Abu Dhabi GP hakkında konuşan Steiner, "Hedef bu, Romain bunu yapmak istiyor. Dün onunla konuştum. Gerçekten Abu Dhabi'de olmak istiyor. Ama ona 'daha iyi olmaya çalış, Pazar ya da Pazartesi günü nasıl hissettiğin ve bunu yapıp yapamayacağın hakkında konuşuruz' dedim."

"Ama sonunda zamanı geldiği vakit hallederiz. Şu anda önümüzde çok fazla zaman var. Pietro da burada Romain de burada. Sadece nasıl hissettiğini görmeliyiz. Bu yüzden ne yapacağıma ya da neye ihtiyaç duyacağıma karar verme konusunda acele etmiyorum. Her şey sağlık durumuna bağlı."

"Çocuklarından biriyle konuştum, çünkü doktorlarla beraberdi. Yanıkları için bir şeyler yapıyorlardı, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Steiner, fazladan gecenin beklenmedik bir sorunun işareti olmadığını vurguladı.

"Bir gece daha hastanede kalacak, ama endişe edilecek bir şey yok. Sadece daha güvenli bir ortam olduğunu söylediler, çoğunlukla yanıklarıyla ilgili. Onu başka bir gece daha orada tutacaklarını söylediler. Ama her şey yolunda gidiyor."

"Onunla beraber olan çocuk bana doktorların çok mutlu olduğunu söyledi ve durum tam da olacağını öngördükleri gibi gidiyor, yani aksilik ya da başka bir şey yok."

"Yani bir gece daha kalmasının sebebi herhangi bir aksilik ya da sorun değil. Belki de iyileşmeyi hızlandırmak adına bir gece daha uzun kalmak daha iyidir."

"Bugün onunla konuşmadım, çünkü doktorlarla birlikteydi. Ama dün zihinsel olarak çok stabil bir durumdaydı, bu açıdan çok iyiydi. Bugün onunla birlikte olan çocuğa onun iyi olup olmadığını sordum ve yine moralinin çok iyi olduğunu söylüyordu."

"Sadece Abu Dhabi'de araçta olabilmek adına daha iyi olmaya çalışıyor. Amacı bu. Sanırım bu, buna devam etmek istediğini gösteriyor."

Steiner, Grosjean'ın bu hafta sonu Sakhir GP için geri dönmesinin imkansız olduğunu da doğruladı: "Hayır, bu hafta sonu aldığı yanıklarla yarışması mümkün değil."

Steiner, Grosjean'ın yaşadığı şeyleri hatırladığını fakat başlangıçta Daniil Kvyat ile temas ettiğinin farkında olmadığını belirtti.

"Araç içerisinde nasıl çıkmak istediğini ya da nasıl çıktığını hatırlıyor, bunu bana çok iyi anlattı. Bana sorduğu şey, 'Oraya nasıl geldim?' oldu. Ben de 'Temelde Kvyat'ın aracına doğru gittin, sağa doğru döndün ve onun ön lastiğine doğru gittin ve bu da seni fırlattı, seni duvara doğru attı' dedim."

"Bana 'aracı görmedim' dedi. Ağzından kelimeler uydurup hatırlamadığını söylemek istemiyorum, sanırım ne yaptığının fakrında değildi. Hafızasını kaybetti diyemem. Sanırım o kadar hızlı gitti ki hatırlayamıyor."

Grosjean'ın TV tekrarlarını izleyip izlemediği sorulduğunda Steiner, "Onlara pek baktığını sanmıyorum. Yine bu olaya dönüp, ona bunu sormak istemedim. Yani 'evet' veya 'hayır' cevabı için onu bu tuhaf duruma sokmak istemedim."