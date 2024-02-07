Steiner: "Gene Haas'ın yatırım yapmaya niyeti yok"
Haas'ın eski patronu Günther Steiner, Gene Haas'ın takıma yatırım yapmayı düşünmediğini doğruladı.
Günther Steiner'ın 2023 sezonunun sonunda biten kontratı, yeni sezon için yenilenmedi ve böylelikle 2016 hatta öncesinde başlayna görevi sona ermiş oldu.
Steiner artık yeni projeleri değerlendiriyor ve önüne bakıyor. Fakat Haas'ın neden kendisiyle devam etmediği konusunda spekülasyonlar var.
Bu onu hakkında konuşan Günther Steiner, Haas'ın "daha fazla yatırım yapmak istemediğini" ve anlaşmanın da bundan ötürü yenilenmediğini ima etti.
Auto Motorsport'a konuşan Steiner, "Ben takıma yatırım yapılmasını istedim fakat o istemedi."
"Sadece nasıl ilerleyeceğimiz konusunda farklı görüşlerimiz vardı."
"Takımın organizasyonu göz önüne alındığında, daha iyi sonuçlar bekleyemezdik. Bu bir eleştiri değil, bir gerçek."
"Bütçe kısıtlamaları Formula 1'i tamamen değiştirdi ve eski yapı artık işe yaramıyor."
"McLaren, Williams ve AlphaTauri, geride kalan iki yıl boyunca altyapıya yatırım yaptı. Böylece operasyonlar için daha fazla bütçeleri oldu."
"Eğer onları örnek almazsanız, duruma ayak uydurmayı beklemeniz çok zor."
"Konseptimizde çıkmaza girdiğimiz ve değişikliklere tepki vermemizin çok uzun sürdüğü sır değil."
"Bir takımda, diğerlerinin yarısı kadar insan çalıştığında böyle oluyor. Buna rağmen çalışanlarımız oldukça iyi bir iş çıkardı." dedi.
Böylelikle Steiner, ilk kez bu konuda çok net konuşmuş oldu.
Peter Sauber, Former Sauber Owner with Guenther Steiner, Haas F1 Team Principal
Fotoğraf: Alfa Romeo
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