Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"
Amerikalı takımın takımın patronu Gunther Steiner'a göre Gene Haas, F1 ekibi için yapılan çeşitli satın alma tekliflerini geri çeviriyor.
Haas'ın Formula 1'den çekilme ya da başka bir deyişle batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönem vardı.
COVID-19 salgını nedeniyle takımın mali durumu epey kötü bir notkadaydı ve Haas o noktada takımı satmayı bile düşündü.
Takım patronu Günther Steiner, bütçe sınırı getirilmesinin en büyük destekçilerinden birisiydi ve bugün bile Haas'ın gridde kalmasını sağlayan şeyin bu olduğunu söylüyor.
Steiner, bütçe sınırı ve sporun artan popülaritesiyle beraber, Haas'ı satın almak için verilen tekliflerin Gene Haas tarafından geri çevrildiğini de söyledi.
Steiner, Planerf1'e şöyle dedi: "Pandemi dönemi gibi bazı zor seneler geçirdik ama artık bu durumdan kurulduk ve yeniden inşa aşamasındayız."
"Genel olarak oldukça iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. 2020 ve 2021'i hariç tutarsanız fena gitmedik: 2016'da, henüz ilk yarışta puan aldık, 2017'de iyi iş çıkardık, 2018'de beşinci olduk"
"2019 iyi değildi, ardından pandemi geldi. Fakat şimdi bütçe sınırı sayesinde orta vadede daha da iyisini yapma fırsatımız var. Eğer bütçe sınırı olmasaydı Formula 1'de olmazdık."
"Takım değerleriyle ilgili şu anda bir sınırı yok gibi görünüyor. Pek çok teklif aldığımızı söyleyebilirim fakat Gene takımı satmak istemiyor."
"F1 sadece parayla ilgili değil, aslında bence bunun etkisi abartılıyor: insanlar 100 milyon yatırım yaparsanız Mercedes'i yenebileceğinizi düşünüyor. Bu parayı siz de harcayabilirsiniz fakat sonunda fark yaratan şey, iş modelini oluşturan insanlardır."
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