Steiner, Gene Haas ve Mick Schumacher hakkındaki düşüncelerini açıkça söyledi
Guenther Steiner, katıldığı bir programda oynadığı sözcük çağrışımı oyununda, Gene Haas ve Mick Schumacher ile ilgili gerçek düşüncelerini gizlemedi.
Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Eski Haas Formula 1 takım patronu Guenther Steiner, bir sözcük çağrışımı oyununda aralarında Gene Haas da olmak üzere eskiden beraber çalıştığı kişiler hakkında gerçek duygularını saklamadı.
2024'ün başında Haas takımından ayrılan Steiner’ın yerine Ayao Komatsu getirilmişti. Steiner, kariyerinin bu yeni aşamasında oldukça iyi bir yorumcu haline geldi ancak bu onu, gerçek hislerini söylemekten alıkoymuyor.
Steiner’ın, TalkSport’ta katıldığı bir sözcük çağrışımı oyununda, belirli kişiler hakkında bir kelime (veya bir ifade) söylemesi istendi.
Oyun, Max Verstappen ve Lewis Hamilton gibi sürücülerle başladığında kolaydı. Ancak hemen ardından, muhabir Steiner’dan Gene Haas hakkında bir sözcük çağrışımı yapmasını istedi.
Steiner, “eski” kısmını vurgulayarak “Eski patron.” dedi. Sonra, Amerikalı iş adamını özleyip özlemediği sorulduğunda, Steiner, “Onu hiçbir şekilde özlemiyorum.” diye yanıtladı.
Steiner, “Mick Schumacher” ismi ortaya atıldığında da aynı şekilde açık sözlüydü. Eski F1 sürücüsü ile ilgili ilk aklına gelen, “mahvedilmiş birçok araba ve epeyce baş ağrısı” oldu. Ancak Steiner, bu sert sözleri “ama iyi bir çocuk” diyerek yumuşattı.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Mick Schumacher, Haas F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Gene Haas’ın Guenther Steiner’ı neden görevden aldığı tam olarak bilinmese de ikili arasında önceden de bir sevgi olmadığı açık.
Steiner kovulduğunda Gene Haas, takımdaki performans eksikliğinin kendisi için önemli bir sorun olduğunu ve takım patronu rolüne daha teknik zihinli bir kişiyi -Ayao Komatsu- yerleştirme zamanının geldiğini düşündüğünü belirmişti.
Ayrıca, Britanya Grand Prix'sinin ardından Haas'a 2024 sezonu başlamadan önce takımın neden köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu düşündüğü sorulduğunda, “Neredeyse sonuncu olduğumuz dört yıl geçirdik, bu da beni motive etmeye yetti” yanıtını verdi.
Haas F1 takımından ayrıldıktan sonra Steiner, TV çalışmaları ve yorumculuk alanında düzenli bir kariyer yapmaya başladı, bu konuda sırada neyin olduğu sorulduğunda ise daha fazla açıklama yaptı.
Steiner, “Aslında hayatın, anın ve yaptığım şeyin tadını çıkarıyorum.”
“Bir sonraki adımın ne olacağını asla bilmiyorum, bir planım yok, orada ve o anda olmak istiyorum.”
“İşler gelmeye devam ediyor. Şu anda F1'de kalarak oldukça fazla TV işi ve bunun gibi şeyler yapıyorum.”
“Bir sonraki büyük adım ne mi? Ben de bilmiyorum.” dedi.
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