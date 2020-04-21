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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Gene Haas beklemeye hazır ama sonsuza kadar değil"

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Steiner: "Gene Haas beklemeye hazır ama sonsuza kadar değil"
Ekleyen:
, Редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Nis 2020 05:39

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, takım sahibi Gene Haas'ın artık yatırdığı paraların karşılığını almak istediğini düşünüyor.

Koronavirüs krizi öncesinde konuşan Gene Haas, bu yıl elde ettikleri sonuçlara göre sezon sonunda Formula 1'e veda edebileceklerini söylüyordu.

Şimdi ise koronavirüs krizi ortaya çıktı ve işler çok daha kötü bir hal almış durumda. Bu da Haas'ın geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açıyor.

Konu hakkında konuşan Haas patronu Gunther Steiner, henüz bu konuda alınan bir karar olmadığını ancak ayrılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

"Şu anda gelirimiz çok kısıtlı. FOM yardım etmeye çalışıyor. Ama yarışlara dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz. Şahsen döneceğimizi düşünüyorum. Ama en kötüsüne karşı hazırlanmalıyız."

"Eğer gelir yoksa, bu yıl yarış yapılmıyorsa ve bunun için ödeme gelmiyorsa elbette bir tehdit var demektir. Eğer yarışa dönemezsek, her zaman bir tehdit var. Bir oran vermek gerekirse, bunun düşük olduğunu düşünüyorum. Ancak asla asla demem."

"Ne yaptığımızın bilincinde olmalıyız ve en iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede yarışabilmeyi umuyoruz. Bunu olumlu şekilde yapıyoruz. Bunun için 10 takımın, F1'in ve FIA'nın çalışması gerekiyor. Burada olduğumuzdan emin olmak için işbirliği yapmalıyız."

"Gene Haas tıpkı hepimiz gibi yakın zamanda neler olacağını ve bu yıl yarış yapmanın mümkün olup olmayacağını bilmiyor. Daha uzun süre beklemekten memnun olabilir ama herhangi bir iş adamı gibi sonsuza kadar beklemekten mutlu olmaz."

"Bunun önümüzdeki birkaç ay içerisinde olmasını umalım. Umarım durum şu andaki gibi olmayacak. Kimseyi suçlayamayız çünkü şartlar böyle. Sadece sakin kalmalıyız ancak bir aşamada karar verilmesi gerekecek."

"İnsanları ücretsiz izne çıkarttık, onların ayrılmasına izin vermedik. Gelecekte doğru kararları verdiğimizden emin olmamız gerekiyor, ki bu onun spora olan ilgisinin devam etmesini sağlıyor."
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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Сергей Иванов

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