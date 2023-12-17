Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Haas, 2021'e iki çaylak pilot olan Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'den oluşan yepyeni bir pilot kadrosuyla başladı.

Ancak Mazepin, 2022 sezonu öncesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından görevden alındı ve yerine Kevin Magnussen geldi.

Bu arada, takımdaki ikinci sezonu Schumacher için oldukça zorlu geçti. Bunun sonucunda takım, 2023 için Schumacher'in yerine deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i getirdi.

Bu yılın başlarında Steiner, Haas'ın 'takımı ileriye taşımak için deneyime ihtiyacı olduğunu' teyit ederek hem Hulkenberg hem de Magnussen ile gelecek sezon için sözleşme yeniledi.

Steiner, zorlu 2021 sezonuna atıfta bulunarak,"İki çaylağın bir takımda olmasının oldukça zor olduğunu öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi.

Geçen sezon öncesinde FIA, takımların henüz ikiden fazla Grand Prix'de yarışmamış bir pilota sezon başına iki antrenman seansı vermesini öngören yeni bir kural getirdi.

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Haas F1 Team

Haas, Mühendislik Direktörü Ayao Komatsu tarafından 'çok etkileyici' olduğu belirtilen Ferrari Akademisi adayı Oliver Bearman ile bu yükümlülüğü yerine getirdi.

Schumacher'in F1'de genç pilotlara yeterince zaman tanınmadığı görüşü hakkında Steiner, şunları söyledi: "Yeterli olan nedir?"

"Test etmek istemiyoruz çünkü piste çıkıp araçları test ettirmek bize çok pahalıya mal oluyor."

"Bence şu anda bu pilotların çoğu eski araçlarla yarışıyor, bu eski araçlar da hâlâ oldukça hızlı araçlar."

"Bence bir üretici, genç bir pilotu zorlarsa bu şekilde deneyim kazanabilirler. Yani ellerinde fırsat var."

"Bir de ilk antrenman seansları var ama tabii ki pilotlar F1'i öğrenmek için daha fazla imkana sahip olmak isteyeceklerdir."

"Sonuç olarak durum bu. Eğer iki yaşındaki araçları kullanabilecekleri konusunda uzlaşmaya varırsak, bence sorun yok."