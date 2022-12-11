Steiner: "Genç pilotlar F1'de zorlanıyor"

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Haas takım patronu, 2023 için genç Mick Schumacher'i Nico Hulkenberg ile değiştirmeyi seçti.

Bu kararın, takımın daha tutarlı bir şekilde orta sıralarda yarışmasını hedefleyerek verildiği açıklandı.

Schumacher'in ise bunun için yeterli deneyime sahip olmadığı sebep gösterildi.

Steiner, Alman'ın pilotun sporun zirvesinde büyüme ve gelişme fırsatına dikkat çekerek, “F1'de iki yıl oldukça iyi bir süre ama bundan daha öncesi de olmalı."

“Herhangi bir test olmadığı için [Schumacher] doğrudan F2'den F1'e, mücadelenin ortasına atladı." dedi.

Test olmaması ve yarış hafta sonu dışında güncel özelliklere sahip bir aracı kullanma fırsatı, artık tüm genç pilotların F1'e girerken karşılaştığı bir engel.

Steiner, "Gördüğünüz gibi, üç yıldır -tam zamanlı olmasa da- yarışan bir pilotu seçtik."

“Çünkü genç pilotları takımınıza alırken büyük bir riske giriyorsunuz."

“McLaren, Piastri ile anlaşma imzaladı ancak kimse onun F1 aracında nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyor."

“F3 ve F2'de iyi olması bir anlam ifade etmiyor, F1 çok büyük bir adım."

“Bunları 'problem' olarak adlandıramam ancak, bu çok büyük bir risk." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner ayrıca kendisinin ve takımın Schumacher'i bazı noktalarda hayal kırıklığına uğrattığını, ancak genel olarak Haas'taki görev süresi boyunca onu desteklemekte iyi bir iş çıkardıklarını kabul etti.

Haas patronu, "Bence o konuda iyi bir iş çıkardık."

“Her zaman söylediğim gibi, her pilota eşit davranıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

“Bazı noktalarda takımın yeterli olmadığının farkındayım, elbette bütün suç Mick'te değildi."

“Bazen sorunlar yaşadık, sorun yaşamadığımızda da yeterince iyi değildik; ama bunu düzeltmemiz gerekiyor."

“Ama onun için her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı ve adil olduğumuzu düşünüyorum."

“Geçen yıl pilotlar arasında eşitlikten şikayet ediliyordu, bu yıl öyle bir sorun olmadı." dedi.

2021'de Haas pilot kadrosu, Schumacher ve Nikita Mazepin ile çaylaklardan oluşuyordu.

Haas 2021'de en kötü sezonunu geçirdi. Puan alamayan tek takım olarak sezonu 10. sırada bitirdi.