Steiner: "Gelecek yıl bir adım daha atacağız"

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Haas için hem 2020 hem de 2021 yılı oldukça kötü geçti ve özellikle 2021'de, F1 tarihindeki en kötü takım performanslarından birisini sergilediler.

Fakat 2022 yılında ileriye doğru büyük bir adım attılar ve orta grubun ortasına geri dönmeyi başardılar.

Yıl ilerledikçe geriye düşse de Haas, sezonu sekizinci bitirdi ve hem AlphaTauri hem de Williams'ı geçmiş oldu.

Ancak takımın daha büyük hedefleri var ve bundan ötürü gelecek yıl daha büyük bir adım atmayı umuyorlar.

Steiner, konu hakkında şöyle dedi: "Pandemi nedeniyle iki zor yıl geçirdik, ancak geride kalan sezon iyi geçti. Belki daha da iyi geçebilirdi."

"Bunu bir büyüme yılı olarak görüyoruz: Magnussen bize planlarımızda olmayan bir pole pozisyonu kazandırdı ve 2023'te daha da büyümek istiyoruz."

"Hedefimiz şampiyonada bir atılım daha yapmak, her zaman puan için mücadele etmek ve bir noktada podyuma çıkmak."

Steiner, Haas için parça üreten Dallara'nın önemine dikkat çekerken, takımın teknik direktörü Simone Resta'nın değerinin altını çizdi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Göreceksiniz, gelecek yıl daha iyi olan ve bizi bir adım daha ileri taşıyan bir aracımız olacak. Yeni sezonda bir kez daha AlphaTauri'yi yenmeyi umuyoruz..."