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Formula 1

Steiner: "Geçmişte Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştık"

Haas'ın eski takım patronu Guenther Steiner, geçmişte Sergio Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştığını ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Steiner 2016'da Haas'a ilk geldiğinde, Perez 2021'de Red Bull'a geçmeden önce Force India'da etkileyici bir performans sergiliyordu.

Meksikalı pilot şu anda Red Bull'da zorlanıyor olsa da, Steiner o zamanlar onun ideal bir seçim olacağını düşünüyordu.

Steiner, RacingNews365 adresine verdiği demeçte, "Geçmişte Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştık çünkü o iyi bir pilottu. O dönemde bizim için potansiyel bir adaydı."

"Belki yarış ya da şampiyonluk kazanan bir pilot değildi ama zaten Haas'a Lewis Hamilton seviyesinde birinin katılmasını bekleyemezdik." dedi.

Steiner ayrıca Meksikalı pilotun son yarışlarda ciddi şekilde düşük performans göstermesine rağmen Red Bull'un Perez ile devam etmesine herkes gibi şaşırdığını söyledi.

"Alman televizyonunda canlı yayındayken 'Checo'yu yaz tatilinden sonra geri göreceğimizi sanmıyorum' demiştim."

Gunther Steiner

Gunther Steiner

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence Formula 1'deki insanların %90'ı, hatta belki de daha fazlası bunu bekliyordu. Çünkü son zamanlarda performansı pek iyi değildi."

"Hafta sonu Christian Horner ve Helmut Marko'dan aldığımız tüm sinyaller, takımda değişikliğe gidecekleri yönündeydi."

"Bu yüzden kararlarını açıkladıklarında ben de en az sizin kadar şaşırdım. Checo ile bir derdim yok ama iyi bir performans gösteremediği ortada."

Steiner, Perez'in şu anki formuyla ilgili olarak şunları ekledi: "Belli ki şu anda, tıpkı Daniel Ricciardo gibi üstesinden gelemeyeceği bir durumda: İçinde bulunduğu çukurdan çıkarmıyor."

"Açıkçası yaz arasından sonra Red Bull'da devam etmesini beklemiyordum ama eminim takım ne yaptığını biliyordur."

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