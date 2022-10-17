Steiner: "Geçen yıl olduğumuz yerden bir anda yükselemezdik"

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Sezona epey rekabetçi başlamasının ardından genel gelişim eğrisine ayak uyduramayan Haas, çifte puanla ayrıldıkları Avusturya GP'sinden bu yana puan alamıyor ve takımlar şampiyonasında da altıncılıktan sekizinciliğe kadar gerilemiş vaziyette.

Steiner'a göre sorunlardan biri, geçen yıl en arkada yarışan bir takımın kısa bir süre sonra rekabetçi bir araçtan faydalanmasının daha zor olması.

Sezonu yorumlayan Steiner, "Bazen yanlış zamanda yanlış yerdeydik. Bunu son iki yılın zor geçmesine bağlıyorum, bu kadar düşük bir seviyeden birdenbire dünyanın en iyileriyle yarışmaya başlayamazsınız."

"Biraz inişli çıkışlı bir yol olacak ancak bir aşamada bunu dengelememiz gerekiyor. Bu kadar dalgalanma artık kabul edilebilir değil. Bunu bir süreliğine yapabilirsiniz."

"Tekrar rekabet edebilecek düzeye geldiğimiz için bu yıl bizim için ikinci bir başlangıç gibi, çünkü geçen yıl hiçbir şey yapamadık, yerimizde sayıyorduk, rekabet yoktu."

"Her zaman söylediğim gibi, ne kadar yukarı çıkarsanız, hava o kadar inceliyor ve işler takımdaki herkes için daha da zorlaşıyor. Her küçük parçanın önemi var." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Singapur GP'sinde takımın Mercedes ve Red Bull gibi takımlarla ufak çaplı rekabetlere girmesinden memnuniyet duyan Steiner, bunun kaydettikleri gelişimi gösterdiğini düşünüyor.

Steiner, "Singapur'da ne zaman bizi geçmeye çalışsalar olay yaşadık! Bunda iyi bir şey görüyorum. Hayal kırıklığı yaratıyor ama bu performansımız hakkında olumsuz olmadığımı gösteriyor, sadece biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

"Geçen yıl olduğumuz yerden birdenbire herkesin bizden beklediği kadar yukarı çıkmayı bekleyemeyiz. Bence olduğumuzdan daha iyisini yapabiliriz ve oraya ulaşabiliriz."

"Daha iyiye gidebilmek için genel yaklaşımımızı biraz daha detaylı düşünmemiz gerekiyor."

"Ciddi değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, belki biraz ekleme yapmamız gerekebilir. Şu anda daha çok her zaman rekabetçi olabileceğimiz dair güvenimizi geri kazanmaya çalışıyoruz."

"En önemli şey bir hatayı ikinci kez yapmamak. Benim için her zaman en önemli şey budur. Bir kez hata yaparsınız, düzeltirsiniz, ikinci kez iyi değildir. Üçüncüsünde ise bana göre aptalsınızdır."

"Bu yüzden bazı şeyleri düzeltmeliyiz, umarım yapacağımız yeni hatalar bulmayız." dedi.