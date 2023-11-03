Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”
Haas takım patronu Guenther Steiner, Meksika Grand Prix’sinde Kevin Magnussen’in kazasına neden olan süspansiyon arızasından önce fren sensörü uyarısını dikkate almadıklarını söyledi. Tecrübeli takım patronu bu sorun üzerine eğileceklerini belirtti.
Daha önce Haas yetkililerinin açıklamalarına göre Magnussen’in Logan Sargeant’a yaptığı sert savunmanın frenlerdeki sıcaklığı aşırı yükselttiği açıklanmıştı.
Frenlerin aşırı ısınması sonucu süspansiyonlar da aşırı ısındı ve takımın pit duvarından sıcaklık verileri izleyebildiği sensörler de devre dışı kaldı.
Magnussen’in yarış mühendisi telsizden ona fren sıcaklıklarını kontrol etmesini söylemişti ancak kısa bir süre sonra arka süspansiyon kırılmış ve tecrübeli pilot bariyerlere uçmuştu.
Autosport muhabirleri tarafından sorulan, aşırı ısınma problemini çözmek için bir değişim yapıp yapmadıklarına dair soruya Steiner şu cevabı verdi: “Hayır, herhangi bir değişim yapmadık.”
“Frenler aşırı ısındığında frenleri çok zorlamamamız ve ayağı gazdan çekme yönetimini kullanmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz tek şey bu.”
“Kaza oldukça talihsiz bir durumdu ve her şey çok hızlı gerçekleşti. Fren arızalanmadı ancak sıcaklık sensörleri devre dışı kaldı. Sensörler devre dışı kaldığında sıcaklığın ne durumda olduğuna herhangi bir veri alamadık ve süspansiyon sıkıntısı yaşandı.”
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Steiner, Magnussen’in yarış mühendisinin, pilotunu daha erken uyarması gerektiğini kabul ettiği sözlerine şöyle devam etti: “Süspansiyon kırıldığında her şey için çok geçti.”
“Sensörler devre dışı kaldığında frenlerin aşırı ısındığını anlamalıydık. Bu oldukça iyi türden bir uyarı.”
Magnussen’in aracının tamiri hakkında konuşan Steiner, sözlerini şöyle tamamladı: “Araç çoktan tamir edildi.”
“Sadece bir sidepodun giriş kısmını değiştirmek zorunda kaldık. Onun dışında şasi ve diğer parçalar iyi durumda.”
“Yedek parçalarımız olduğu sürece mühendislerimiz tüm tamiratlar için hazır bulunuyor. Radyatörün giriş kısmında da ufak bir yapıştırmayla halledilebilecek bir hasar vardı ve yarış gününün akşamı her şey tamamlanmıştı.”
“Brezilya'ya geldiğimizde tüm parçalar çoktan yapıştırılmıştı. Bir yarışa gelmeden önce tüm parçalar önceden hazırlanmış oluyor.”
“Brezilya Grand Prix’si öncesinde araçları çalıştırmaya izin verildi ve iki araç da tam olarak hazır durumdaydı. Artık Formula 1’de hiçbir çalışanın geceye kadar çalışmasına gerek kalmıyor, tüm işler tıkır tıkır ilerliyor.”
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