Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Haas takım patronu Guenther Steiner, Meksika Grand Prix’sinde Kevin Magnussen’in kazasına neden olan süspansiyon arızasından önce fren sensörü uyarısını dikkate almadıklarını söyledi. Tecrübeli takım patronu bu sorun üzerine eğileceklerini belirtti.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Güncelleme
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Daha önce Haas yetkililerinin açıklamalarına göre Magnussen’in Logan Sargeant’a yaptığı sert savunmanın frenlerdeki sıcaklığı aşırı yükselttiği açıklanmıştı.

Frenlerin aşırı ısınması sonucu süspansiyonlar da aşırı ısındı ve takımın pit duvarından sıcaklık verileri izleyebildiği sensörler de devre dışı kaldı.

Magnussen’in yarış mühendisi telsizden ona fren sıcaklıklarını kontrol etmesini söylemişti ancak kısa bir süre sonra arka süspansiyon kırılmış ve tecrübeli pilot bariyerlere uçmuştu.

Autosport muhabirleri tarafından sorulan, aşırı ısınma problemini çözmek için bir değişim yapıp yapmadıklarına dair soruya Steiner şu cevabı verdi: “Hayır, herhangi bir değişim yapmadık.”

“Frenler aşırı ısındığında frenleri çok zorlamamamız ve ayağı gazdan çekme yönetimini kullanmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz tek şey bu.”

“Kaza oldukça talihsiz bir durumdu ve her şey çok hızlı gerçekleşti. Fren arızalanmadı ancak sıcaklık sensörleri devre dışı kaldı. Sensörler devre dışı kaldığında sıcaklığın ne durumda olduğuna herhangi bir veri alamadık ve süspansiyon sıkıntısı yaşandı.”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Steiner, Magnussen’in yarış mühendisinin, pilotunu daha erken uyarması gerektiğini kabul ettiği sözlerine şöyle devam etti: “Süspansiyon kırıldığında her şey için çok geçti.”

“Sensörler devre dışı kaldığında frenlerin aşırı ısındığını anlamalıydık. Bu oldukça iyi türden bir uyarı.”

Magnussen’in aracının tamiri hakkında konuşan Steiner, sözlerini şöyle tamamladı: “Araç çoktan tamir edildi.”

“Sadece bir sidepodun giriş kısmını değiştirmek zorunda kaldık. Onun dışında şasi ve diğer parçalar iyi durumda.”

“Yedek parçalarımız olduğu sürece mühendislerimiz tüm tamiratlar için hazır bulunuyor. Radyatörün giriş kısmında da ufak bir yapıştırmayla halledilebilecek bir hasar vardı ve yarış gününün akşamı her şey tamamlanmıştı.”

“Brezilya'ya geldiğimizde tüm parçalar çoktan yapıştırılmıştı. Bir yarışa gelmeden önce tüm parçalar önceden hazırlanmış oluyor.”

“Brezilya Grand Prix’si öncesinde araçları çalıştırmaya izin verildi ve iki araç da tam olarak hazır durumdaydı. Artık Formula 1’de hiçbir çalışanın geceye kadar çalışmasına gerek kalmıyor,  tüm işler tıkır tıkır ilerliyor.”

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sıralama turlarında denenen format 2024 sezonunda kalıcı hale gelebilir
Sonraki haber Ricciardo: "Bu kadar rekabetçi hissetmeyeli epey zaman oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
F1'in gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'ye kıyasla %24 arttı

F1'in gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'ye kıyasla %24 arttı

Formula 1

F1'in gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'ye kıyasla %24 arttı F1'in gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'ye kıyasla %24 arttı

Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"

Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"

Formula 1
Brezilya GP

Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız" Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Formula 1
Mexico City GP

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Formula 1
Amerika GP

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi" Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Haas, Red Bull konseptine geçiş yaptı

Haas, Red Bull konseptine geçiş yaptı

Formula 1
Amerika GP

Haas, Red Bull konseptine geçiş yaptı Haas, Red Bull konseptine geçiş yaptı

Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Formula 1
Mexico City GP

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi” Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Haas, Bearman'ın ilk sürüşünden çok etkilenmiş

Haas, Bearman'ın ilk sürüşünden çok etkilenmiş

Formula 1
Mexico City GP

Haas, Bearman'ın ilk sürüşünden çok etkilenmiş Haas, Bearman'ın ilk sürüşünden çok etkilenmiş

Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Formula 1
Mexico City GP

Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin

Son Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

F1 Formula 1
Brezilya GP

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

WEC WEC
Bahreyn

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol