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Formula 1 Avustralya GP

Steiner: "Formula 1'de iki ayrı şampiyona var"

Haas'ın eski patronu Gunther Steiner, Formula 1 şu anda beşerli gruplar halinde iki ayrı şampiyonaya sahip.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Guenther Steiner Alman televizyonu için röportaj yapıyor

Guenther Steiner Alman televizyonu için röportaj yapıyor

Simon Galloway / Motorsport Images

Gunter Steiner geçtiğimiz hafta sonu Adelaide'de düzenlenen Motor Sporları Festivaline katılmak üzere Avustralya'ya gitti.

Haas F1 takımının eski patronu elbette padoğun odak noktasıydı ve hem gazetecilerin hem de taraftarların aklında olan birkaç önemli konu hakkında görüşlerini paylaştı.

ABC Avustralya ile yaptığı röportaj sırasında kendisine ilk olarak 'Horner olayı' soruldu.

Steiner, "Böyle bir durumda sadece filanca adam ya da filanca kadın uygunsuz davrandı diyebileceğinizi sanmıyorum."

"Konuyu tam bilmiyorum ve sadece Formula 1'in bütününün iyiliği için bu durumun bir şekilde üstesinden gelmemizi umuyorum."

"Red Bull öyle ya da böyle bir karar vermek zorunda ve bu karar ne olursa olsun Formula 1'in yoluna devam etmesi gerekiyor. Bence herkes için en iyisi bu." dedi.

Gunther Steiner, former Haas F1 Team boss

Gunther Steiner, former Haas F1 Team boss

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu olay, Red Bull Racing'e zarar vermiş gibi görünse de takım pist üstünde kazanmaya devam ediyor.

Steiner, "Bu yıl mücadelenin daha çetin geçmesini umsam da, şu ana kadar tam tersi bir tablo var."

"Takımlar şampiyonasının zirvesinde beş, gerisinde ise diğer beş takım var. Bunun neredeyse iki farklı şampiyona olduğu izlenimini edindim."

"Ancak Ferrari iyi parçalar getirip, ilerleme kaydedebilirse, sezonun ikinci yarısında Red Bull'a gerçekten meydan okumalarını umabiliriz." dedi.

Steiner, "Formula 1 takımı kurmak için yatırım yapmak isteyen bir milyarderle tanışırsanız geri dönmek misiniz?" sorusuna neşeyle şu yanıtı verdi: "Tekrar takım patronu olmak ister miyim bilmiyorum ama her zaman başka sorumluluklar üstlenebilirsiniz."

"Asla geri dönmem demedim, çünkü koşulların nasıl gelişeceğini bilemezsiniz."

"Belki de Formula 1'de yeni bir dönem başladığında, yeni bir takım kurmak bazı fırsatların önünü açabilir."

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Kemal Şengül
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