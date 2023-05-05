Steiner: "Formula 1, geçiş sorunlarını bir kenara bırakamaz"

Geçiş problemi, sprint ve Pazar günkü yarışta nispeten az geçişin görüldüğü Bakü hafta sonundan bu yana gündemde.

Birçok sürücü geçiş problemi için Bakü'deki kısaltılan DRS bölgesini suçladı. Fakat takımlar yeni kurallar altında araçlarını geliştirdikçe, öndeki aracı takip etmenin giderek zorlaştığı konusunda genel bir görüş de var.

Ayrıca mevcut araçlar öncekilere göre daha küçük bir hava koridoru etkisine sahipler.

Steiner, takibin zorlaşmasıyla ilgili bir soru üzerine "Sanırım ilk söyleyenlerden biri bizdik."

"Çünkü sürücülerimiz 2022 aracından daha kötü olduğunu söyleyerek epey şikayet ettiler. Fakat bize bunun esas olarak bizim aracımızdan kaynaklandığı söylendi."

"Fakat şimdi herkes bu görüşe katılıyor ve geçiş yapmanın daha zor olduğunu söylüyor. Başlangıçta bunu dile getirdiğimizde orada tek başımıza duruyorduk. Bu tarz zorluk çeken sadece bir ya da iki takım olduğunu, belki de yanlış yönde gittiğimizi söylediler."

"Bana sorarsanız geçen yılki bu yönetmelik değişikliği ile geçişler daha iyiye gitmedi. Diğer bir şey de DRS bölgesinin kısaltılması. Bunu neden yaptığımızı bulmaya çalışıyorum ve açık olmak gerekirse henüz bir cevap bulamadım."

"Neden böyle bir karar alındığını bilmiyorum. Şahsen tehlikeli bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Birisi bunun neden tehlikeli olduğunu açıklarsa, dinlemeye hazırım ama bu konuda herhangi bir cevap almadım."

Steiner serinin bu konuyu ele alması ve yeni kuralların neden beklenen etkiyi yaratmadığını bulması gerektiğini söyledi.

"Bence geçiş yapmanın neden daha zor olduğuna bakmaya başlamamız gerekiyor. Belki de bunun geçen yıldan bu yıla yapılan taban değişikliğiyle ilgisi vardır."

"Belki de sadece herkesin artık daha fazla yere basma gücüne sahip olması nedeniyle takip etmek zorlaşmıştır. Bir kombinasyon da olabilir."

"Dikkat etmemiz gereken şey, Ağustos ayında düzenlemeleri tekrar değiştirmemek, çünkü bu oldukça can sıkıcı çünkü araca çok fazla para ve çaba harcıyorsunuz. Sonra 'Ahh şimdi kuralları değiştirmemiz gerekiyor ya da şimdi değiştiriyoruz' diyorlar."

"Ya da şimdi değil de yakın gelecekte yapıyorlar."

"Yine de bu konu masaya yatırılmalı ve konuşulmalı, hiçbir şey olmamış gibi geçiştirilmeye çalışılmamalı."

Steiner, artan yere basma gücü nedeniyle geçişlerin zorlandığını ekleyip, "Sanırım bunu geçmişte gördük."

"Her zaman gelişebilir ve her zaman daha fazla yere basma gücü bulmaya çalışabilirsiniz. Fakat bunu yaptığınızda, arkadan gelenler zarar görür."

"Aero uzmanlar araçları daha hızlı hale getirmeye çalışıyor çünkü onların işi bu. Yani daha fazla yere basma gücü buluyorlar, takip konusunu düşünmüyorlar."

"Çünkü yavaşsanız kimseyi takip edemezsiniz ve geçiş mümkün olmaz." dedi.