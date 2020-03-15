Steiner: "Formula 1 2020 sezonu kesinlikle yapılacak"
Gunther Steiner, çeşitli iddialara rağmen 2020 Formula 1 sezonunun geç de olsa başlayacağını söyledi.
Formula 1 2020 sezonunun ilk dört yarışı iptal edildi ve ertelendi. Sezonun Mayıs sonunda başlaması planlanıyor ve bu, Hollanda ile İspanya GP'lerin de iptal edileceği anlamına geliyor.
Pek çok ülke, virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için kamu etkinliklerini sınırlamaya çalışıyor ve bundan ötürü daha fazla Formula 1 yarışının iptal edilme ihtimali var.
Kimileri 2020 sezonunun iptalinden bile bahsediyor. Ancak Gunther Steiner, bir noktada yarışların gerçekleşeceğinden emin.
Ziggo Sport'a konuşan Steiner, “Bu yıl yarışacağımızdan eminim ve umarım bu virüsü tüm dünya olarak kontrol altına alırız, böylece dünya normal bir yaşamına dönebilir." dedi.
F1, Coronavirüs'e rağmen Avustralya GP'yi gerçekleştirmeye çalıştı ve bir McLaren üyesi Coronavirüs kapınca, İngiliz ekip yarıştan çekildi. Daha sonra da F1, yarışı iptal etti.
Steiner, bunun pek çok sebep ve şartlardan ötürü alınması zor bir karar olduğunu söylüyor.
“Karar kolay değil, çünkü buraya yarışmak için geliyorsunuz Bir yarışçı olarak yapmak istediğiniz şey bu. Sezonun ilk yarışını da bekliyorsunuz, sonuçta hepimiz yeni araçlara sahibiz ve yarışa gitmek için sabırsızlanıyoruz. ”
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|Editör
|Kemal Şengül
Steiner: "Formula 1 2020 sezonu kesinlikle yapılacak"
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