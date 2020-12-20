Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

Fittipaldi 2020 sezonunun son iki yarışında, Bahreyn'de korkutucu bir kaza yapan ve elinde yanıklar oluşan Romain Grosjean'ın yerini almıştı.

Brezilyalı pilot, ceza nedeniyle Sakhir GP'de yarışa en son sıradan başlamış ve 17. olmuştu. Sezonun son yarışını ise 19. sırada tamamladı.

F1'de yedek pilot olmaktansa 2021 için IndyCar koltuğu hedefleyen Fittipaldi, Haas takım patronu Gunther Steiner'den övgü dolu yorumlar aldı.

"İyi iş çıkardı, yani beladan uzak durdu."

"Yarıştaki hızı gittikçe daha iyi hale geliyordu, sadece bunu özelleştirmesi gerekiyordu diye düşünüyorum."

"Sanırım sekiz veya dokuz ay boyunca yarış aracı kullanmadığını biliyorsunuz, bu yüzden zordu."

Fittipaldi, Steiner'ın motor sorunlarından kaynaklandığını söylediği uzun bir pit stopun ardından Abu Dabi'de iki tur gerilemişti.

Bu konu hakkında Steiner, "İçeri gelmesi gerekiyordu. Bu kadar uzun süren pit stop esnasında motor üzerinde bazı bakım çalışmaları yapmak zorunda kaldık, aksi takdirde lastik değiştirmek için bile pite gelemezdik."

"Sonuçta onu yeni lastiklerle gönderdiğimizde yarışa iyi şekilde devam etti. Bunu siz de gördünüz."

"Bu yüzden bunu yapabileceğini, iyi bir iş çıkarabileceğini gösterdiğini düşünüyorum."

Fittipaldi ise F1'de yer almasına olanak veren Amerikalı ekibe minnettar olduğu söyledi.

Pazar günkü yarış sonrasında konuşan genç pilot: "Kısa zamanda takımla çok iyi bir ilerleme kaydettik. Ekip bu kadar kısa sürede benimle harika bir iş çıkardı."

"Gerçekten hazırlanmama yardımcı oldular. Bu fırsattan dolayı çok mutlu oldum ve bunun için onlara minnettarım." dedi.