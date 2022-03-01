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Formula 1 Haberler

Steiner: "Finansal anlamda bu sezonu çıkarabilecek durumdayız"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kalabileceklerini kabul ediyor. Fakat durum böyle bile olsa, finansal açıdan iyi durumda olmalarını umuyor.

Steiner: "Finansal anlamda bu sezonu çıkarabilecek durumdayız"
Kemal Şengül
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Rus Uralkali firması geçen sezon Nikita Mazepin'in gelişiyle birlikte Haas'la çok yıllık bir anlaşma imzalamış ve Amerikalı ekibin isim sponsoru olmuştu.

Bu firma, Nikita'nın babası Dmitry Mazepin'e ait ve onun da Rus Devleti'yle çok yakın bağları bulunuyor.

Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Barselona'daki testin son gününde Uralkali logolarını araçtan söktü ve Bahreyn'de de araçta yer almayacağını açıkladı. Fakat işin daha da ileri gitme ve tarafların yollarını ayırma ihtimali var.

Bu da Haas için önemli bir probleme yol açabilir çünkü zaten ellerinde çok fazla sponsor yok.

Sky İtalya'ya konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, “Uralkali'yi ne yaptığımız ve bunu neden yaptığımız konusunda bilgilendirdik."

"Bizim için Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili yapılacak en iyi şey buydu."

"Başka kaynaklara sahibiz ve yılın başında planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bazı logoları araçtan çıkardık ve bu testler için burada yapabildiğimiz şey buydu."

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu hafta görüşmeler devam edecek ama şu noktada, Bahreyn'de ana sponsorumuzun logolarını araca koymayacağız." 

"Artık her şeyin nasıl devam edeceğine karar vermemiz gerekiyor. Finansal anlamda bu sezonu atlatacak kadar iyi bir konumdayız." dedi.

Ana sponsorlarını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıp kalmadığı sorusuna Steiner, "Elbette risk var ama ayrıntılara giremiyorum çünkü bu yasal bir süreç. Bunu kamuoyuna açıklayamam." cevabını verdi.

Eğer Uralkali ile yollar ayrılırsa, Mazepin'in geleceği de tehlikeye düşecek.

Steiner, “Mevcut duruma bakıldığında risk her zaman mevcut. Belirli yerlere girip giremeyeceğini kontrol edememe riskiyle karşı karşıyayız."

"Fakat son testlere katıldı ve Bahreyn'de de sürecek."

"Ukrayna'da durumun nasıl gelişeceğini de göreceğiz. Umarız biter." dedi.

Mazepin ile yollar ayrılırsa Antonio Giovinazzi ana aday olacak. Ayrıca Pietro Fittipaldi ve Oscar Piastri de adı geçen diğer adaylar.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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