Steiner, FIA’yı yapay zekâ kullanmaya davet etti: “İnsan beyni bunu tek başına yapamaz”

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in zaferiyle sonuçlanan Britanya Grand Prix, Max Verstappen'in son turlardaki kazasının ardından piste giren güvenlik aracının arkasında sonlanmıştı. Yarış esnasında ekranlara önce "Güvenlik aracı bu tur pistten ayrılıyor" mesajının verilmesi, ardından FIA'nın bu mesajın teknik bir hata olduğunu açıklayıp yarışı güvenlik aracının arkasında bitirmesi herkesin tepkisini çekmişti.

The Red Flags Podcast programına konuk olan Guenther Steiner, her zamanki açık sözlülüğüyle FIA’nın yönetim sistemini eleştirdi ve çözüm için teknolojik bir seçenek önerdi: "Bu konuda yakında bir kampanya başlatmamız gerekiyor. Her zaman ne dediğimi biliyorsunuz: Belirli bir plan dahilinde çalışan tam zamanlı, profesyonel hakemler şart.”

“Burada suçu hakemlere atmıyorum çünkü onların bu olayla bir ilgisi yok; sorumluluk tamamen yarış direktöründe. Ancak yarış direktörünün yanında kalıcı bir hakem heyeti olsaydı, Silverstone'da düştüğümüz bu duruma düşmemek ve böyle görünmemek için alternatif yollar bulunmasında yardımcı olabilirlerdi.”

Guenther Steiner Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Tur yiyen araçlar turlarını geri aldıktan sonra geriye sadece bir tur kalmışsa, zaten arkadaki gruba yetişemezler. Dolayısıyla yarış çizgisine engel de teşkil etmezler, yani yarışı kolaylıkla başlatabilirlerdi. Ancak belli ki yarış direktörü kural kitabında ne yazıyorsa harfiyen onu uyguladı."

Yarış ekranlarında beliren hatalı mesajın gerçekten bir yazılım hatası olup olmadığını sorgulayan Steiner, işin perde arkasına dair iğneleyici bir tahminde bulundu: "Bence o an içeride birileri 'Hadi yarışı yeniden başlatalım' dedi. Sonra başka biri çıkıp 'Bunu yapamazsınız, çünkü kurallar buna izin vermiyor' uyarısında bulundu.”

“Bunun üzerine ilk kararı veren kişi de muhtemelen, 'Ben bu işten çekiliyorum, daha fazla uğraşamayacağım, kendimi de rezil etmek istemiyorum' dedi ve güvenlik aracını pistte tuttu.

“FIA’nın teknik departmanı üzerine çok düşündüm; bence oldukça iyi ve organize durumdalar. Nikolas Tombazis, elindeki imkanlara göre bence harika bir iş çıkarıyor.”

“Elbette her zaman aksaklıklar olur ama adam işinin başında. Değiştirilmesi gereken bir şey olduğunda hemen üzerine gidiyor ve çözümler üretiyor."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yarış sonlarındaki karmaşık senaryoları yönetebilmek için FIA'nın acilen yapay zekâ kullanımını artırması gerektiğini savunan Steiner, sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan beş yıl önce (2021 Abu Dabi), Formula 1'in son 50 yıldaki en büyük fiyaskosunu yaşadık.”

“Peki aradan geçen bunca zamana rağmen düzgün bir çözüm bulabildiler mi? Hayır. Eğer orada sadece bu çözümler üzerine çalışan tam zamanlı insanlar olsaydı, geliştirilecek bir yazılım programı veya yapay zekâ gibi araçlar bu gibi durumlarda anında doğru kararı vermek için çok büyük yardımcı olurdu.”

“Kurallar yarış esnasında değil, yarıştan çok önce belirlenmeli; çünkü yarış başladıktan sonra kuralları değiştiremeyiz.”

“Eğer bir senaryo gerçekleşirse, yapay zekanın önünüze koyacağı çözüm zaten daha önceden hazır olmalı. Yarış yönetiminin milyonlarca farklı senaryoyu simüle etmesi gerekiyor ve bir insan beyni bunu tek başına asla yapamaz."