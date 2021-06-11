Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

Nikita Mazepin, Bakü'de gerçekleştirilen yarışın son anlarında Mick Schumacher'in kendisini geçmesini engellemek adına sağa doğru gitmişti ve bu hamle büyük tepki topladı. Çünkü Mick'in gidebileceği çok yer yoktu ve temas yaşansaydı, büyük bir kaza ortaya çıkabilirdi.

Mick, bu hamlenin üzerine sinirlendi ve takım telsizinden takım arkadaşının kendisini öldürmeye mi çalıştığını sordu.

F1 yarış direktörü Michael Masi, bu olayı görmediğini fakat hem Mazepin hem de Haas ile potansiyel tartışmalar olacağını dile getirdi.

Basında çıkan bazı iddialara göre Rus pilota bazı cezalar çıkabilir.

Ancak RTL'ye konuşan Gunther Steiner, böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirdi.

Masi'nin olayla ilgili soruşturması hakkında konuşan Steiner, "Onun tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum."

"Fakat benim söylediklerimin aynısını söyleyecek. Her ikisiyle de konuşursanız, bunun nasıl gerçekleştiğini anlarsınız. Hepsi bu."

"Geriye dönük herhangi bir ceza mümkün değil. Sadece durumun önemini açıklayacak ve onların neler söyleyeceğini dinleyecek. Fakat ben her ikisiyle de konuştum ve her şeyi açığa kavuşturduk." dedi.

Steiner, Schumacher'in duygu patlamasına hak verdiğini dile getirdi.

"Mick, Nikita'nın söylediklerini dinledi ve bunlara gerçekten saygı duydu. Sanırım artık bunu ardında bırakabilir."

"Nikita görüntüleri görmeden önce duruma farklı şekilde bakıyordu. Ancak bu bir yanlış değerlendirmeden kaynaklandı."

"Böyle şeylerde durumu bir kez anladığınızda, önünüze bakmalısınız. Yani bir noktada 'bunun hakkında konuştuk, hava normale döndü ve hadi devam edelim' demelisiniz."

"Mick'in de duyguları olduğunu unutmamak lazım ve bu gibi anlarda ortaya çıkabiliyorlar. Mick her zaman çok profesyonel, çok temiz ve 22 yaşındaki biri için çok olgun biri."

"Bana göre [Mazepin'in hamlesi] çok tehlikeli bir şey değildi, sadece çıkılan yüksek hızlar nedeniyle duygular da duruma dahil oldu."

Mick Schumacher, Haas F1, congratulates Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images