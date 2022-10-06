Steiner, FIA'nın Magnussen'i siyah-turuncu bayrakla pite çağırıp durmasından şikayetçi
Haas takım patronu Günther Steiner, FIA'nın Kevin Magnussen'e üçüncü kez siyah-turuncu bayrak göstermesine tepkili.
Singapur'da iyi bir start alan ve Max Verstappen ile yan yana gelen Kevin Magnussen, rakibiyle ufak bir temas yaşamasının sonunda ön kanat uç plakalarından birine hasar verdi.
FIA, pilotların bu tür hasarlarla pistte kalmasına izin vermiyor, dolayısıyla Danimarkalı pilot yeni bir ön kanat için siyah-turuncu bayrak ile pite çağrıldı.
Magnussen, bu sezon Kanada ve Macaristan'da da benzer olaylar yaşamış ve yine FIA talimatıyla pite girmek zorunda kalmıştı.
Macaristan GP'sinin ardından bu konuda adım atan Haas, FIA teknik departmanı üyelerine gevşek bir uç plakasının tehlike yaratmayacağını göstermeye çalışmış ve komiserler kurulunun da bu konuda daha hoşgörülü davranacağını ummuştu.
Ancak Steiner, vermek istedikleri mesajın yerine ulaşmadığını düşünmekte.
Singapur'da yaşananlar hakkında konuşan Steiner, "Bu sinir bozucu, çünkü yola devam etmek tamamen güvenliydi.
"Eğer bu ilk kez yaşansaydı 'bilmiyor olabilirler' derdik, ancak Macaristan'da da aynı senaryoyu yaşamış ve bu konuda FIA ile konuşmuştuk."
"Kompozit departmanı şefimiz Macaristan'daydı ve FIA ile konuşup yaşananları, hangi senaryoların gerçekleşeceğini ve hangi senaryoların gerçekleşmeyeceğini açıkladı."
"Belli ki hiçbir şey öğrenememişler, nitekim bir kez daha benzer bir olayda siyah-turuncu bayrak gösterildi. Bu üçüncü kez oluyor ve artık kabak tadı vermeye başladı."
"Teknik departman nelere baktığını çok iyi biliyor, dolayısıyla yarış direktörüne neyin güvenli olup olmadığını rapor etmek zorundalar. Demek ki pek bir şey bilmiyorlar." dedi.
Mesajı iletmeye çalışmaya devam edip etmeyeceği sorulan Steiner şunları söyledi: "Çok çabalıyorum. Bir aşamada, bu arabaların nasıl yapıldığını anlayan insanlara ihtiyacımız var. Artık seksenli yıllarda değiliz." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-22, makes a stop
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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