Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti"

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Mick Schumacher, 47. turda 12. sıraya yükselmişti. Haas pilotu; önünde olan ve eski sert lastiklerle yarışan Esteban Ocon ve Zhou Guanyu’ya kıyasla çok daha taze yumuşak lastiklerle yarışıyordu.

Daniel Ricciardo'nun aracı arıza yapıp pist kenarında kalınca, güvenlik aracı devreye girdi ve böylece Schumacher’in puan mücadelesi kısa sürdü.

Pist görevlileri, ilk olarak McLaren'ı güvenli bir yere itmeye çalıştılar ancak araç geri viteste takılı kalınca aracı çekmek için bir vinç gerekti ve bu, süreci biraz uzatmış oldu.

Turlar geçtikçe Schumacher ve Haas; öndekilere atak yapabilecekleri bir güvenlik aracı sonrası yeniden start hayal ettiler ancak bu gerçekleşmedi. Yarış direktörünün kurallara göre yarışın yeniden başlatılması için yeterli tur kalmamıştı. Steiner bu durumdan mutlu olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Steiner, “Bir şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Temel olarak, yetkililer bizi kötü bir duruma düşürdü.” dedi.

Schumacher ise puan alabileceğine inanıyor ancak önceliğin güvenlik olduğunu da kabul ediyor.

Sky Deutschland’a konuşan Schumacher, “Muhtemelen Monza yarışının son turlarında nasıl bir performans gösterebileceğimizi asla öğrenemeyeceğiz.”

“Bu herkesin güvenliği için verilen bir kararsa, elbette buna saygı duyarız.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, damalı bayrağın altından 12. sırada geçti. Alman pilot, puan alamadı ancak en azından takım patronunu etkilemeyi başardı.

Steiner, “Bu hafta sonu tur sayısının ne kadar az olduğunu ve burada beklediğimiz hızın nasıl göründüğünü göz önüne alırsak, Mick harika bir iş çıkardı.” dedi.

1. antrenman seansında Schumacher’in aracını Antonio Giovinazzi kullandı. Schumacher, 2. ve 3. antrenman seanslarında araçta sorunlar yaşadığı için toplam 17 tur atabildi.

Alman pilot, neredeyse hiç antrenman yapamadığı İtalya GP hafta sonundaki performansından memnundu.

Schumacher, “Performansım beklenenden daha iyiydi. Düşündüğümüzden daha fazla tempomuz vardı.”

“Yarışta daha iyi olduğumuzu biliyorduk ve orta hamur lastiklerle bu kadar uzun süre devam etmek ve yarışmak stratejimiz için güçlüydü. Daha sonra yumuşak lastiklere geçtik ve araçta diğerlerinden çok daha fazla tempoya ulaştık. Bu çok iyiydi.”

“Fakat maalesef, yarış sonucunda hiçbir şey elde edemedik.” dedi.