Steiner: "FIA, Magnussen'i pite çağırarak hatalı bir karar verdi"

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Yarışa 13. sıradan başlayan Magnussen harika bir start aldı ve ilk turun ardından puan barajına kadar yükselmeyi başardı.

Bununla birlikte, ön kanadındaki kenar plakalarından birisi de ufak bir temas sonucu kırılmıştı.

Haas durumun çok kötü olmadığını düşünerek pilotunu pite almadı, ancak FIA kırık ön kanadın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Magnussen'e siyah-turuncu bayrak gösterdi -bu bayrağın gösterildiği pilotun pite dönmesi gerekiyor.

Bunun bir hata olduğunu düşünen Steiner, "Kevin'ın ön kanadında bariz bir hasar vardı ancak bize göre FIA'nın çağrısı tamamen hatalıydı."

"Ön kanat yarışa devam edebileceğimiz kadar güvenliydi, ancak pite girerek yarım tur kaybettik, bu da yarışımızın bittiği anlamına geliyordu." dedi.

Kanada GP'sinin ardından bir kez daha siyah-turuncu bayrak nedeniyle pite girmek zorunda kalan Magnussen de durumdan pek memnun değildi.

Danimarkalı pilot, "Siyah-turuncu bayrak nedeniyle pite girmek zorunda kaldık ve yarışımız büyük ölçüde tehlikeye girdi."

"Başlangıçta McLaren'lerden biriyle hafif bir temasım oldu -bundan kaçınamazdım- ve o kadar da kötü bir temas değildi, bu yüzden bayrak gösterilmesine şaşırdım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hem Magnussen hem de takım arkadaşı Mick Schumacher, puanların dışında tur atarken, daha soğuk koşullarda lastik sorunları yaşadı, her iki sürücü de zorlu Pirellis'lerini çalıştırmakta zorlanıyordu.

Macaristan, takımın bu sezonki en zayıf hafta sonlarından biriydi. Cumartesi günü son bölüme kalamayan takım, soğuk hava koşullarının etkili olduğu yarışta da lastikleri çalıştıramadı.

Steiner, "Açıkçası sürekli mavi bayraklarla karşı karşıya kaldık, dolayısıyla lastikleri çalıştırmak çok zordu."

"Mick için de durum aynıydı, nitekim sert hamuru çalıştıramıyorduk, sonuç olarak mücadeleyi gördüğünüz noktada tamamladık."

“Bizim için zor bir yarıştı, ayrıca maalesef yaz tatilinden önceki son yarıştı, ama eminim ki hızlıca bir araya gelecek ve böyle sorunlar yaşamadan eski formumuza döneceğiz." dedi.

Hungaroring'e uzun süredir beklenen güncelleme paketini getiren Haas, yedek parça sıkıntısı nedeniyle yeni VF-22'yi yalnızca şampiyonada önde olan Magnussen'e verebilmişti.

Cumartesi günü eski Haas'ı kullanan Schumacher'in 0.3 saniye önünde yer alan Magnussen, yarışı 16. sırada tamamladı -Schumacher ise 14. sıradaydı.