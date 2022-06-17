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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Steiner, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları karşısında şaşkın

Haas takım patronu Gunther Steiner, son yarışlarda artan dayanıklılık sorunları karşısında şaşırdığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Steiner, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları karşısında şaşkın
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Haas,  Monako'da Kevin Magnussen'le güç ünitesi problemi yaşamış ve muhtemel puanlara veda etmek durumunda kalmıştı.

Magnussen bundan kısa bir süre sonra bu kez Bakü'de güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı. Aynı yarışta Ferrari pilotları ve Alfa Romeo'dan Zhou Guanyu da problemlerle boğuştu.

Bu hafta sonu öncesinde Ferrari ve Alfa Romeo'nun yaşadığı başka güç ünitesi sorunları daha oldu.

Sonuç olarak Haas patronu Gunther Steiner, mevcut duruma şaşırdığını gizlemiyor.

Ferrari'nin dayanıklılık sorunlarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Steiner, "Evet, elbette şaşırdım çünkü ilk beş yarışta her şey gayet iyiydi."

"Testlerde de durum gayet iyiydi."

"Durum böyleyken, iki yarış sonra aniden büyük sorunlar ortaya çıkmış olması beni de biraz şaşırttı." cevabını verdi.

Ferrari patronu Mattia Binotto'nun bu konuyla alakalı herhangi bir açıklaması olup olmadığı sorusuna Steiner, "Hayır. Zaten ellerinde bir açıklama olsaydı, herhangi bir sorunu çoktan çömüş olurlardı."

"Bence detaylıca bakıyorlar çünkü bizim kadar onlar da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Hatta onlar daha fazla  hayal kırıklığı yaşıyorlar çünkü şampiyonluk için savaşıyorlar." cevabını verdi.

Görünüşe bakılırsa Magnussen, turbo ve MGU-H ünitelerini yeniden kullanamayacak.

Steiner, "Turboyu ve MGU-H ünitesini kaybettiğimizi biliyorum fakat motoru daha fazla kontrol etmeleri gerekiyor. Burada üç numaralı motoru kullanacağız." dedi.

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