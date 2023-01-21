Steiner, "Ferrari'nin B takımı olduğumuz yorumları, bozuk bir plak gibi geliyor"
Haas takım patronu Guenther Steiner, Amerikalı ekibin Ferrari ile olan ilişkisi nedeniyle rakip takımlar tarafından sürekli "B takım" olarak görülmesine alıştığını söylüyor.
Takım patronu Gunther Steiner için dramatik ve yorucu bir Formula 1 sezonu geride kaldı. Amerikalı takım, Rich Energy'nin ayrılığı ve finansal problemlerle boğuştuğu bir dönemin ardından, bu kez Uralkali ve Nikita Mazepi'nin ayrılığıyla uğraşmak zorunda kaldı.
Fakat takım, son yıllarda yaptığı çalışmaların meyvelerini 2022'nin başında aldı ve Bahreyn'deki ilk yarışta Kevin Magnussen beşinci oldu.
Hal böyle olunca eski bir tartışma yeniden alevlendi ve Haas'ın Ferrari'ye çok yakın olduğu öne sürüldü.
Mercedes'in patronu Toto Wolff, Alpine'den Otmar Szafnauer ve McLaren'dan Andreas Seidl gibi isimler, Haas'ın Ferrari ile olan yakın bağlarına atıfta bulunarak FIA'nın B-takımlarla ilgili politikasını değiştirmesini istedi.
Haas, 2016'da F1'e girdiğinde, küçük bir takımın, kendi parçalarını üreterek başarılı olmasının zor olduğunu düşünüyordu ve bundan ötürü hem Dallara hem de Ferrari ile yakın bağlar kurdular. Şu anda kuralların izin verdiği tüm parçaları Ferrari'den, diğer isimleri ise Dallara'dan alıyorlar.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, is interviewed
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Haas ile Ferrari arasındaki ortaklık o kadar ilerledi ki Maranello fabrikasında bir "'Haas merkezi" bile kuruldu. Bundan ötürü Haas iyi performans gösterince, rakip takımlar tepkilerini koyuyorlar.
Haas patronu Gunther Steiner, bugün bile zaman zaman gündem olan bu tartışmaları artık kafasına takmıyor.
Motorsport Network'e ait, Motorsport-Total'e konuşan takım patronu Steiner, "Biz buna alışmış durumdayız."
"Eğer iyiyseniz, taklitçisinizdir, kötüyseniz kimsenin umurunda olmazsınız."
"Biz de 'tamam, konuşmaya devam edin, biz bunları daha önce de duyduk' gibiyiz. Bu bozuk bir plak gibi. Sürekli tekrar ediyor..."
"Artık beni rahatsız etmiyor. Hiç umurumda değil. İstediklerini söyleyebilirler." dedi.
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