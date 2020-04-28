Steiner, Ferrari’den motor indirimi istiyor

Haas, 2016’da F1’e girdiğinden bu yana Ferrari’nin motor müşterisi oldu ve mümkün olduğu kadar çok parçayı Maranello merkezli takımdan aldı.

Ancak bu sezon normalden az sayıda yarış yapılacağı için takımlar gelir elde edemiyorlar. Buna rağmen, yaptıkları sözleşmeler yüzünden çalışanlara ve tedarikçilere para ödemeye devam ediyorlar.

Bu konuda SpeedWeek’e konuşan Steiner, “Bu, şu anda konuştuğumuz konulardan biri. Motorların alınması konusunda nasıl devam edeceğimiz konusunda görüşüyoruz.”

“Belli bir takvime sahip olmadan, daha fazla görüşme yapamayız. Bir müşteri olarak bunun hakkında konuşmak için çok erken. Tedarikçi için de aynı şey geçerli.”

“Ancak kesin olan bir şey var; o da şu: Eğer sadece on yarış yaparsak tam bir sezon boyunca gerekecek olan motorların hepsine ihtiyacımız olmaz. Normalin yarısı kadar ya da üçte biri kadar yarış yaparsak, tüm parayı ödemememiz gerekiyor.”

“Motor tedarikçileri ve müşteriler aynı gemide. Sağlıklı bir uzlaşma bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Alakalı video