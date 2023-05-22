Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor

Tüm takımlar gibi Haas da kendi şasi ve karoser geliştirmesini üstlenmek zorunda.

Bununla birlikte, kuralların izin verdiği kapsamda, ABD'li ekip Ferrari'den vites kutusu ve arka süspansiyon ve soğutma sistemleri de dahil olmak üzere genel araç düzeni ve aerodinamik konsept üzerinde etkisi olan birçok mekanik parça satın alıyor.

Bu da Haas'ın Ferrari'nin genel aerodinamik yaklaşımıyla birlikte hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Steiner, takımın alternatif konseptleri gözden geçirdiğini kabul etti ancak şu anda dramatik bir değişiklik yapma planlarının olmadığını vurguladı.

Haas takım patronu, "Her zaman denersiniz ve biz de farklı konseptler deniyoruz, ancak birden Red Bull'un yaptığı şeye geçemezsiniz."

"Çünkü şasiniz, soğutma ve radyatör sisteminiz var. Bu şekilde daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz."

"Açıkçası herkes bir şeyleri test etmeye çalışıyor. Ancak bunun ileriye dönük bir adım olduğundan %100 emin olana bir atılım yapamazsınız."

"Belki gelecek yıl bunu başarabiliriz ancak şu anda bunu yapamayız. Ayrıca orta grupta yer alan aracımızın hâlâ oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, içinde bulunduğumuz sezonda önemli değişiklikler yapmanın kolay olmadığını vurguladı.

"'Şimdi Red Bull konseptine geçmeliyiz' demek kadar kolay değil."

"Süspansiyonu değiştiremezsiniz, çünkü o zaman şasiyi de değiştirmeniz gerekir."

"Gelecek yıl ne yapacağımızı, hangi yöne gideceğimizi değerlendiriyoruz, ancak bu yıl 'Tamam, işe yarayıp yaramadığını görmek için havayı başka bir yerden almaya çalışalım' gibi bir şey söz konusu değil."

"Şu anda Red Bull'un karoserini gördüğünüz için kopyalayabilirsiniz ama bu daha hızlı gideceğiniz anlamına gelmez çünkü bunun işe yaraması için çok fazla etmen var."

Takımın 2024 için yön değiştirip değiştiremeyeceği sorulduğunda Steiner, fazladan zaman olsa bile bunun kolay olmayacağını kabul etti.

"Bu zor, sadece karoser ve radyatörlerden daha fazlası var, çünkü süspansiyonu değiştiremeyiz. Ya da değiştirebiliriz ama bu çok fazla iş demek. Ferrari'nin süspansiyonuna sahip olduğumuz için bazı şeyleri yapamıyoruz."