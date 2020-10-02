Steiner: "Ferrari ile birlikte biz de 2022'ye kadar zorlanacağız"

Ferrari bu yıl beklenen performansın çok altında kaldı ve hayal kırıklığıyla dolu bir başlangıç yapmış oldu.

Ayrıca Ferrari motoru kullanan Haas ve Alfa Romeo da sezona çok kötü başladı.

Haas, 2016'dan bu yana Ferrari'den motor, vites kutusu ve süspansiyon gibi pek çok parça alıyor.

Ferrari'nin şampiyonluk savaşı verdiği 2018 yılında Haas, şampiyona beşinciliği için savaşmıştı. Oysa bu yıl hem Ferrari hem de Haas kötü durumda.

Ferrari başkanı John Elkann, 2022'den önce yarış kazanmalarının zor olduğunu kabul etmişti.

Haas patronu Steiner da 2022'den önce kendileri için işlerin yolunda gitmesini beklemiyor.

Elkann'ın sözlerine ithafen konuşan Steiner, "Tabii ki de bizim için de bir domino etkisi yarattı, çünkü bana göre bunun bir kısmı güç ünitesindeki durumla alakalı, bunun domino etkisi de bu sene ve gelecek sene zorlanacak olmamız."

"Sonunda orada çok fazla seçenek yok ve şimdiye kadar Ferrari bizim için her zaman çok iyi bir partner oldu. Kötü bir yıl ya da kötü bir döneme sahiplerse hemen farklı bir şey yapamazsınız, bu şekilde adlandırmalıyız, çünkü bu süreç bir yıldan fazla sürebilir."

"Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve belki de bu çukurdan beklenenden daha çabuk çıkarız. Yapabileceğimiz tek şey elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hiç şansınız olmadığını düşünerek gelirseniz, o zaman buraya gelmenin veya bir şey yapmanın anlamı kalmaz."

"Macaristan'da yaptığımız gibi, sahip olduğumuz her şeyden en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalıyız."

"Hızlı olmadığımızı biliyorduk ama sahip olduğunuz her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalısınız. Bu da sizi gelecek için daha güçlü kılar." dedi.