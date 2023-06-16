Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın yaşadığı sorunların güç ünitesi tedarikçileri Ferrari ile paralel olduğunu söylüyor.
Haas da tıpkı Ferrari gibi tek turda iyi bir performans gösterse de yarış temposunda rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor.
Steiner, bu durumu düzeltmek için ekibin oldukça sıkı çalıştığını ancak sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını anlayamadıklarını söylüyor.
"Bunun üzerinde çok sıkı çalıştığımızı söyleyebilirim. Her şeyden önce sorunun nereden kaynaklandığını anlamalıyız, anladığımız takdirde çözmek zor olmayacaktır."
"Biliyorsunuz, bazı yarış pistleri bizi diğerlerinden daha fazla zorluyor. Yani performansımız her zaman aynı değil ve aracı düzgün bir şekilde test edememek işleri çok zorlaştırıyor. Bu oldukça büyük bir sorun çünkü araç genel olarak iyi ama yarışta durumu toparlanamıyorsunuz."
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images
"Doğru sorunun peşinde olduğunuzdan %100 emin olmak için yapılması gereken pek çok şey var. Çünkü yanlış bir sorunun peşindeyseniz, rüzgar tünelinde üç ay çalışıp sonrasında hâlâ aynı soruna sahip olabilirsiniz. Yani göründüğü kadar kolay değil ama bence herkes sorunu çözmeye çalışma konusunda oldukça olumlu, bu yüzden biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Umarım bu pistte sorunu biraz olsun çözebiliriz."
Araçta yaşanan sorunun Ferrari'nin sorunlarıyla paralel olup olmadığı sorusuna Steiner, şu yanıtı verdi: "Bir paralellik var gibi görünüyor ama tabii ki farklı bölgelerde. Çünkü onlar daha önde başlıyorlar ve daha az kirli havaya maruz kalıyorlar. Ne kadar az kirli havanız varsa bu konuda o kadar iyi oluyorsunuz."
"Sebebini anlamak için büyük resme bakmamız gerekiyor. Eğer sorun süspansiyon ise, Ferrari'ye gidip 'Sorun sizde, bizim sorun yaşamamız sizin hatanız ve bunu çözmeniz gerekiyor' diyemem; bu o kadar kolay değil. Sadece bakıp sorunun nereden kaynaklandığını bulmaya çalışmamız gerekir. Bunun genel bir sorun olduğu sonucuna varmadan önce olan biteni doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor."
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