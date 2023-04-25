Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

Haas, F1'e girdiği günden bu yana farklı bir model kullanıyor ve kurallar çerçevesinde izin verilen tüm parçaları Ferrari'den alıyor.

Dönem dönem Haas aracının Ferrari ile benzerliği rakip takımların tepkisini çekse de Amerikan ekibinin patronu Gunther Steiner bunu bir sorun olarak görmüyor.

Steiner'e göre Ferrari ile işbirliği yapmak Haas'ın kendisine somut bir kıyas noktası belirlemesini sağlıyor.

Steiner, Racingnews365'e şunları söyledi: "Belki tezime karşı çıkabilirsiniz ama Ferrari'den ne kadar çok parça aldığımızı hesaba katarsanız, onların sonuçlarını bir kıyas noktası olarak alabilir ve ilerleme kaydedip kaydetmediğimizi değerlendirebiliriz."

"Ferrari ile aynı süspansiyonu, vites kutusunu, motoru, hidroliği ve elektroniği kullanıyoruz. Dolayısıyla işimizi iyi yaparsak onlarla aynı pozisyonlarda yer alabileceğimizi biliyoruz."

"Geliştirmemiz gereken şey aerodinami; Eğer bunu yaparsak ilerleme kaydedebiliriz. Bu modelin bir dezavantajı da var; Ferrari iyi bir iş çıkarmazsa başımız belada demektir."

"Genel olarak, geçen yıla kıyasla Ferrari ile aramızdaki farkın kapanmasından memnunuz. Yine de Ferrari şampiyonayı domine etseydi harika olurdu! Böyle bir senaryoda üçüncü ya da dördüncü sırada olabilirdik!"

"Gerçekler bundan farklı ama yine de çabucak ilerleme kaydedebiliriz."

"Her çözümün artıları ve eksileri var ama süspansiyon ya da vites kutusu gibi, -üretemeyeceğimiz parçaları- yapmadığımız için mutluyuz."