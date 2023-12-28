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Steiner, F1'deki en önemli ismi açıkladı

Haas takım patronu Guenther Steiner, bir takım kursa ilk alacağı ismin ünlü tasarımcı Adrian Newey olduğunu söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Formula 1'deki en önemli isim kim sorusu sorulunca akla genellikle pilotlar veya takım patronları gelir.

Son 10 yıla baktığımızda Max Verstappen, Lewis Hamilton ya da takım patronları Christian Horner veya Toto Wolff akla gelebilir. Haas takım patronu Guenther Steiner ise böyle düşünmüyor.

Steiner, takımına katılması için herkesten önce seçeceği kişinin Red Bull Racing'in teknoloji şefi Adrian Newey olduğunu söylüyor.

The Athletic'e verdiği bir röportajda Steiner, "Cevap oldukça açık. Adrian Newey'i alırım çünkü kazanabilecek bir otomobil yapabileceğinden eminim. Bizim aracımızla Max'i (Verstappen) alsanız bile kazanamayız. Bence bir Red Bull'umuz olsaydı, Nico ve Kevin yarış kazanabilirdi." dedi.

Salı günü 65. doğum gününü kutlayan Newey, motor sporları dünyasında bir dahi olarak kabul ediliyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Kırk yıl boyunca şampiyonluk kazanan otomobillerin arkasındaki mimar oldu. Newey ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Williams FW15C ile kazandı. Ardından 1998 ve 1999'da şampiyonluk kazanan McLaren MP4/13'ü tasarladı.

Newey, 2010 yılında RB6 ile Red Bull Racing ile tekrar sporun zirvesine yükseldi. Red Bull art arda dört markalar şampiyonluğu kazandı.

Ardından, yaklaşık on yıl sonra aynı takımla, 2021'de Max Verstappen'in şampiyonluk kazanan RB16B'sini tasarladı. Red Bull 2022'de kazanmaya devam etti ve ardından 2023 sezonunu daha önce hiçbir takımın kazanamadığı şekilde domine ederek 22 yarıştan 21'ini kazandı.

İlginçtir ki Steiner, Newey'den önce Red Bull'da teknik direktör olarak görev yapıyordu. Steiner 2008 yılında takımdan ayrılmıştı. Steiner, bu ayrılığı iki taraf arasındaki anlaşmazlığa bağlıyor.

Steiner, "Onlarla anlaşmazlığa düştüm(Gülüyor). Aramız bozulmadı. Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda anlaşamadık. Benim bir planım vardı, onlar aynı fikirde değildi ve biz de yollarımızı ayırdık. Bu kadar basit." dedi.

Bu da Newey'e ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor ki kendisi spor dünyasının gelmiş geçmiş en büyük beyni olabilir.

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