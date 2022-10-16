Steiner: "F1'de artık çok fazla rekabetçi takım var"

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Sezonun bitmesine 4 yarış varken takımlar şampiyonasında altıncılık için oldukça yoğun bir mücadele var. Alfa Romeo şu anda 52 puanla altıncı sırada yer alsa da Aston Martin son iki yarışta aldığı güçlü puanlar ile 45 puana çıktı. Onların arkasında 34 puanla AlphaTauri ve Haas bulunuyor.

Haas, son 7 yarıştır puan kazanamadığı için bu grupta gerilemekten kurtulamadı ancak Steiner, bunun Haas'ın performans olarak gerilemesinden ziyade yarışlarda yaşanan özel koşullardan ve takımların birbirlerine çok yakın olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Steiner, "İyi olmayan birkaç sonuç aldığınızda, herkes olumsuz konuşur ve neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışır. Bana göre ortada zorlu bir kalabalık var."

"Çok iyi 10 takım var ve herkesle mücadele etmeniz gerekir. Bazılarıyla mücadele edemiyorsunuz, bazıları sizden puan çalışıyorlar."

"Monza'da Williams çok iyiydi, Nyck harika bir iş çıkardı. Çok zorlu. Elinizdekiyle %100 performans sergilemezseniz, artık puan kazanamazsınız." dedi.

Steiner, lider takımlar en üst sıraları doldurduğu için puan kazanmanın zorlaştığını söyledi.

Steiner, "Güçlü takımlar artık daha rekabetçi. Dürüst olmak gerekirse ilk 4 takım çok iyi iş çıkarınca, diğer altı takım 9 ve 10. sıra için mücadele ediyor. Şu anda durum böyle."

"Peki bunu neye bağlayacağım? Bilmiyorum, bence sadece rekabet seviyesi yüksek. Onlar daha iyi iş çıkardılar. Burada gizli saklı bir şey yok."

"Bundan bütçe sınırının işe yaradığını çıkarabilirsiniz çünkü takımlar her zamandan daha yakınlar. İlk 4 takımın arkasındaki 6 takım çok yakın. Şu anda herkes 1 ya da 2 puan kazanabilir."

"Açıkçası ön tarafta birileri yarış dışı kalırsa, bu durumda biraz yükselebilirsiniz. Bu durum, her şeyin çalıştığını gösteriyor. Birkaç sene içerisinde, takımların daha da yakın olacaklarını, o zaman herkesin her şeyi daha fazla karıştıracağını düşünüyorum." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, is interviewed Photo by: Andy Hone / Motorsport Images