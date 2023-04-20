Steiner: "F1 yönetimi, format değişikliği konusunda aceleci davranmamalı"

Son birkaç gündür pist üstündeki eğlenceyi arttırmayı amaçlayan F1 yönetimi, bu amaçla antrenman seanslarını azaltmayı ve düzenlenecek her seansın sonuçlara etki etmesini amaçlıyor.

Şu ana kadar başta sprint yarışı olmak üzere birkaç değişiklik yapan yönetim, şimdi de sprint formatındaki birtakım eksiklikleri gidermeye çalışıyor; eğer takımlar tarafından onaylanırsa, Bakü'den itibaren sprint yarışları için ayrı bir sıralama seansı düzenlenecek.

Bu değişiklik sayesinde hem sprint yarışlarının ana yarışın sıralamasını belirlemesi gibi pek de sevilmeyen bir durum ortadan kalkacak, hem de Cumartesi günü parc ferme koşullarında düzenlenen anlamsız ikinci antrenman seansının yerini daha anlamlı bir seans alacak.

Format değişikliğini destekleyen Gunther Steiner, buna rağmen temkinli kalınmasını ve antrenman seanslarına puan vermek gibi değişiklikler için acele edilmemesini istiyor.

Steiner, "Karşımızda ya bir antrenman, ya da bir rekabet olmalı. Rekabet olursa 'antrenmanı kim kazanırsa kazansın' diyemezsiniz, çünkü günün sonunda bir ödül varsa, herkes o ödül için yarışacak. Bu durum belki de yarışları sulandıracak."

"Dolayısıyla çok aceleci davranıp her şeyi değiştirmeye çalışmamalıyız. Yavaş yavaş değişelim, her zaman bir şeyler denediğimizden emin olalım ve işe yaramazsa, farklı bir şey yapmaktan korkmayalım, yerimizde takılıp kalmayalım. Benim fikrim her zaman budur."

"Sprint hafta sonuna bu şekilde ulaştık, başlangıçta pek çok kişi buna karşıydı. Şimdi sanırım herkes bu formattan oldukça mutlu."

"Sanırım normal yarış hafta sonlarını şimdilik olduğu gibi bırakabiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

GPDA direktörü George Russell ise testlerin bu kadar sınırlı olduğu bir ortamda, takımların bir seansın en iyisi olmak için herhangi bir ödül endişesi duymadan piste çıkabilmeleri gerektiğini vurguluyor.

Russell, "Bence antrenman seansları sadece araçları ayarlamak ve geleceğe yönelik testler yapmak amacıyla düzenlenmeli."

"Açıkçası hiç test yapmıyoruz. Çeşitli parçaları denemek ve gelişmemize yardımcı olmak için düzenlenen seansların yeterince iyi olduğunu düşünüyorum.

"Formula 1 hala sporun zirvesi ve yeni şeyler deneme fırsatınız olmadan yılın başındaki araçla kalakalmak istemezsiniz.

"Bazen işin güzel tarafı da bu; 60 dakikalık bir seansınız var, yeni şeyler deneyebilir, gelişebilir ve daha da ileriye gidebilirsiniz. Oysa doğrudan puan kazandıracak bir seansa giriyorsanız ya da bir ödül varsa, yeni şeyler deneme olasılığınız azalıyor." dedi.