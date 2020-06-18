Steiner: "F1, ters gridi önce deneyip işe yaramazsa kaldırabilirdi"

Formula 1 Yönetimi, bu sene iki yarışın gerçekleştirileceği pistlerde ikinci yarışta ters grid planını uygulamak istiyordu. Takımların çoğu bu fikre destek verse de değişiklik için tüm takımların onayı gerekiyordu ve Mercedes bu plana karşı çıktı.

Steiner, F1'in bu sistemi deneme konusunda büyük bir fırsatı kaçırdığına inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Ben buna karşı değilim. Aynı pistte bir hafta arayla hiç iki yarış olmadığı için böyle bir fırsat yakalamıştık."

"Bu açıdan deneyip nasıl olduğunu görme, işe yarayıp yaramadığını anlama açısından iyi bir fırsat olacaktı. Ardından bunu sevip sevmeyeceğimize karar verebilirdik. Her zaman söylediğim gibi, ben her zaman yeni şeyler denemeye açığım." dedi.

F1, Avusturya ve Silverstone'daki ikinci yarışlarda bu planı denemek istiyordu. O yarışlarda elde edilen verilere göre sonrası için karar verilecekti.

Steiner, "Her zaman, bir şeyin işe yaramadığını söyleyecek kadar güçlü olmanız lazım. İnatçı olmamalısınız. Denedikten sonra işe yaramadıysa, bu konuda inatçı olmamalı, sırf denediğiniz ve kendinizi kanıtlamak istediğiniz için onun kalması için uğraşmamalısınız."

"Bu sistemi bu sene iki kez deneseydik... İki yarış vardı, sonrasında değerlendirebilir, insanların düşüncelerini dinleyebilir ardından devam ettirmeye değip değmeyeceğine karar verebilirdik."

"F1 için hile gibi görünüyorsa, o zaman yaptıklarımız yeterli olurdu. Bir daha denemezdik çünkü gelecekte aynı pistte bir daha iki yarış olmayacak. Harika bir fikirse, o zaman normal yarışlarda da onu uygulayabilirdik."

"Ben her zaman bir şeyler deneme fırsatına açığım. Bu yüzden sistemin denenmesi lehine oy kullandım." dedi.