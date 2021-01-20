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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"

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Steiner: "F1 personeli ne kadar 'ayrıcalıklı' bir işe sahip olduğunun farkında değil"
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, Editör

Haas Takım Patronu Gunther Steiner, F1 personelinin 'ayrıcalıklı' olduğunu söylüyor. Steiner'a göre çalışanlar, böyle bir işe sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarının farkında değil.

Takımlar, 24 haftada yapılan 17 yarışın ardından, bu sene 23 yarışa ev sahipliği yapacak yorucu bir 2021 takvimi için hazırlanıyor.

Takım personelleri ise şimdiden sınırları zorlamaya hazır, bunun için hazırlandılar. Ancak Haas takım patronu Steiner, bu durumun işgücü açısından pek sürdürülebilir olmadığını düşünüyor.

Takvimle ilgili son duyurulardan önce GPFans Global'e konuşan Steiner bu işin hiç de kolay olmadığını söyledi. F1'de çalışanların sahip oldukları bu iş için minnettar olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Steiner'in açıklamaları şu şekilde: "Zor mu? Bundan daha fazla zorluk olduğu kesin. Bu kadar çok yarış içeren bir takvim çok yorucu oluyor. Net sonuçları alamıyor, o heyecan ve adrenalini tam yaşayamıyorsunuz."

"Yarış esnasında siz arka ayakları oluşturuyorsunuz. F1'deki personelin işi ve maaşı oldukça iyi ama bunun farkında olduklarını sanmıyorum. Bütçe kısıtlamasıyla birlikte çalışan sayısı da azalacak. Burda çalışan herkes gerçekten 'ayrıcalıklı'."

"Çalışan sayısının da azalmasıyla, evet, çok çalışmaları gerekiyor ama şu anda bu işi kapmak için bekleyen çok kişi var."

 

2016'da F1 hayatına başlayan Haas Romain Grosjean'ın ilk yarışında puan almasıyla beraber güzel bir başlangıç yapmış olsa da 2018'den beri ciddi bir gerileme yaşıyor.

Steiner, kötü geçen iki sezonun hem salgına hem de 2019 otomobiline ait problemlere bağlı olduğunu düşünüyor.

"2019'da aracın en iyi performansını gösterebildiğini düşünmüyorum. Neyse ki bu noktada zaman içerisinde bir iyileşme oldu."

"Fakat geçen yıl kullandığımız araç, tüm sezon boyunca kullanmak istediğimiz araç değildi. Üstüne salgınla birlikte karantina da geldi ve hayatta kalma derdine düştük."

"Sonrasında gelişme gösteremedik. İleride ne yapmak istediğimize karar verdiğimizde eyleme geçmek için artık çok geçti. 2019 da böyle kayıp gitmişti, yine kötü bir yıl geçirdik."

"O kötü yıldan çıkmak için çok çalışıyorduk ama salgının gelmesiyle bir adım daha gerilemiş olduk."

"Bundan asla kurtulamadık. Bu otomobil ve teknik düzenlemelerle henüz iyileşemeyeceğiz çünkü çok geride kaldık, ama yine de pes etmiyoruz. Bu yıl daha iyi bir araç yapmak için çalışacağız."

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Editör Zeynep Temel

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